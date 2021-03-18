«На благотворительность!». Animal ДжаZ о конфискации авто пьяных водителей

Александр Красовицкий: «Последнее утверждение я вообще комментировать отказываюсь – безалкогольные виски, ром и джин. А насчет остального я скажу так, измерять в январе и феврале потребление шампанского и игристых вин неправильно, потому что Новый год. А Новый год, как известно, у россиян продолжается до 21 февраля, поэтому измерять надо в какой-то нейтральный месяц, тогда будет видно, что ничего у россиян не поменялось. А если все-таки тенденция на увеличение потребления слабоалкогольных напитков есть, то я лично рад. Ребят, пейте больше вина, мне больше вискаря достанется», – отметил он в эфире НСН.

