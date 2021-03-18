«На благотворительность!». Animal ДжаZ о конфискации авто пьяных водителей

Лидер группы Animal ДжаZ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Лазарев призвал прекратить травлю Манижи

Певец Сергей Лазарев призвал остановить травлю и дать Маниже спокойно подготовиться к «Евровидению».

Александр Красовицкий: «Редкий случай, когда я полностью согласен с нашей поп-звездой. Ребята, руки прочь от Манижи. Пусть поет, пусть эта песня прозвучит в Европе. Я считаю, что это круто. Она еще, кстати, на английском поет без всякого акцента, что не так-то часто встречается на нашем музыкальном небосклоне. Так что я лично только за», – поделился своим мнением с НСН Александр Красовицкий.

2

Автомобили нетрезвых водителей предложили конфисковывать

Депутаты предложили забирать авто у водителей, которые второй раз за год попадаются пьяными за рулём или становятся виновниками ДТП с тяжкими последствиями. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Александр Красовицкий: «Опять-таки редкий случай, когда я поддерживаю наших депутатов. Раз в год и метла стреляет, и вот они что-то нормальное предложили. Безусловно, надо лишать прав людей, которые садятся за руль пьяными, а уж если с первого раза не дошло, и они садятся во второй раз, то надо отбирать автомобиль и продавать его на благотворительных аукционах, деньги направлять детям с различными заболеваниями. Было бы здорово, я считаю», – предложил музыкант в разговоре с НСН.

3

Россияне отказываются от крепкого алкоголя

Россияне все больше склоняются к потреблению менее крепкого алкоголя. Об этом заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Продажи шампанских и игристых вин в январе-феврале этого года по сравнению с 2020-тым выросли почти на 13 процентов. Специалист отмечает, что отказ от высокого градуса – это общемировая тенденция. На Западе в моду вошли безалкогольные аналоги виски, рома и джина.

Александр Красовицкий: «Последнее утверждение я вообще комментировать отказываюсь – безалкогольные виски, ром и джин. А насчет остального я скажу так, измерять в январе и феврале потребление шампанского и игристых вин неправильно, потому что Новый год. А Новый год, как известно, у россиян продолжается до 21 февраля, поэтому измерять надо в какой-то нейтральный месяц, тогда будет видно, что ничего у россиян не поменялось. А если все-таки тенденция на увеличение потребления слабоалкогольных напитков есть, то я лично рад. Ребят, пейте больше вина, мне больше вискаря достанется», – отметил он в эфире НСН.

4

Концерт группы Animal ДжаZ

Концерт группы Animal ДжаZ состоится уже завтра, 19 марта, в 20:00 в Москве в ГлавClub.

Александр Красовицкий: «И в завершение выпуска новостей я хотел бы пригласить вас на концерт. Наша группа открывает 2021 год в столице. Играть мы будем наши лучшие песни и песни из альбома «Время любить». Альбом вышел год назад, но поскольку 2020 год в плане концертов пролетел, будем считать это еще и презентацией альбома заодно. Кроме того, мы стартуем в тур, посвященный 20-летию группы, поедем по стране», – сказал в интервью НСН Александр Красовицкий.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба группы «Animal ДжаZ»
ТЕГИ:Animal ДжаzАлександр КрасовицкийАвторские Новости
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