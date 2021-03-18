«На благотворительность!». Animal ДжаZ о конфискации авто пьяных водителей
Лидер группы Animal ДжаZ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Лазарев призвал прекратить травлю Манижи
Певец Сергей Лазарев призвал остановить травлю и дать Маниже спокойно подготовиться к «Евровидению».
Александр Красовицкий: «Редкий случай, когда я полностью согласен с нашей поп-звездой. Ребята, руки прочь от Манижи. Пусть поет, пусть эта песня прозвучит в Европе. Я считаю, что это круто. Она еще, кстати, на английском поет без всякого акцента, что не так-то часто встречается на нашем музыкальном небосклоне. Так что я лично только за», – поделился своим мнением с НСН Александр Красовицкий.
Автомобили нетрезвых водителей предложили конфисковывать
Депутаты предложили забирать авто у водителей, которые второй раз за год попадаются пьяными за рулём или становятся виновниками ДТП с тяжкими последствиями. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Александр Красовицкий: «Опять-таки редкий случай, когда я поддерживаю наших депутатов. Раз в год и метла стреляет, и вот они что-то нормальное предложили. Безусловно, надо лишать прав людей, которые садятся за руль пьяными, а уж если с первого раза не дошло, и они садятся во второй раз, то надо отбирать автомобиль и продавать его на благотворительных аукционах, деньги направлять детям с различными заболеваниями. Было бы здорово, я считаю», – предложил музыкант в разговоре с НСН.
Россияне отказываются от крепкого алкоголя
Россияне все больше склоняются к потреблению менее крепкого алкоголя. Об этом заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Продажи шампанских и игристых вин в январе-феврале этого года по сравнению с 2020-тым выросли почти на 13 процентов. Специалист отмечает, что отказ от высокого градуса – это общемировая тенденция. На Западе в моду вошли безалкогольные аналоги виски, рома и джина.
Александр Красовицкий: «Последнее утверждение я вообще комментировать отказываюсь – безалкогольные виски, ром и джин. А насчет остального я скажу так, измерять в январе и феврале потребление шампанского и игристых вин неправильно, потому что Новый год. А Новый год, как известно, у россиян продолжается до 21 февраля, поэтому измерять надо в какой-то нейтральный месяц, тогда будет видно, что ничего у россиян не поменялось. А если все-таки тенденция на увеличение потребления слабоалкогольных напитков есть, то я лично рад. Ребят, пейте больше вина, мне больше вискаря достанется», – отметил он в эфире НСН.
Концерт группы Animal ДжаZ
Концерт группы Animal ДжаZ состоится уже завтра, 19 марта, в 20:00 в Москве в ГлавClub.
Александр Красовицкий: «И в завершение выпуска новостей я хотел бы пригласить вас на концерт. Наша группа открывает 2021 год в столице. Играть мы будем наши лучшие песни и песни из альбома «Время любить». Альбом вышел год назад, но поскольку 2020 год в плане концертов пролетел, будем считать это еще и презентацией альбома заодно. Кроме того, мы стартуем в тур, посвященный 20-летию группы, поедем по стране», – сказал в интервью НСН Александр Красовицкий.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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