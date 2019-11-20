Мухин: Зеленский пока не соответствует званию «президент мира»

20 ноября 201922:00

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Эстония потребовала от России вернуть «аннексированные территории»

Эстония потребовала от России вернуть «аннексированные территории» и вернуться к соглашению 1920 года. Как заявил председатель парламента страны Хенн Пыллуаас, Россия забрала около 5% Эстонии, и Таллин «не хочет ни одного квадратного метра российской территории», а «хочет лишь, чтобы наши вернулись».

Алексей Мухин: «Здесь нужно напомнить Эстонии, что по Ништадтскому миру территории, о которых идет речь, были навечно включены в состав России. Что в слове «навечно» непонятно нашему эстонскому коллеге, остается загадкой», - заметил Алексей Мухин, общаясь с НСН

2

Подсчитаны потери российских компаний из-за прекращения авиасообщения с Грузией

Ведущие российские компании предоставили Министерству транспорта отчет о своих финансовых потерях из‑за запрета полетов в Грузию. Расчеты, выполненные по методике Росавиации, показали сумму около 3,2 млрд рублей.

Алексей Мухин: «Эта сумма является довольно серьезным ущербом. Видимо, в дальнейшем руководству страны необходимо будет просчитывать более тщательно, чтобы российская сторона не несла таких катастрофических потерь»,- сказал он НСН

3

В Раде заявили, что Зеленский «разорит и уничтожит» Украину

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с его командой «разорят и уничтожат» нацию. По мнению политика, им не хватит опыта, несмотря на искреннее желание принести мир в страну.

Алексей Мухин: «Насчет искреннего желания есть некоторые сомнения. Последние высказывания и Зеленского и представителей его команды оставляют украинской стороне желать лучшего, поскольку никак не соответствуют тому высокому званию, которое Зеленский взял на себя, заступая на новый пост. Я имею в виду звание президента мира», - пояснил он НСН

4

Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти

Уральского политолога Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти. Административное дело в отношении Крашенинникова было возбуждено после того, как в своем Telegram-канале, комментируя административный арест оппозиционера Леонида Волкова, политолог нецензурно обозвал российских судей.

Алексей Мухин: «На самом деле, несдержанность на язык наших оппозиционеров служила, служит и будет служить им плохую службу в будущем», - отметил он в беседе с НСН

5

Более 35 миллионов долларов военной помощи США Украине не дошли до властей страны

Более 35 миллионов долларов военной помощи США Украине не дошли до властей страны. Речь идет о части тех денег, отправку которых ранее приостанавливал президент США Дональд Трамп. 35,2 миллиона из примерно 400 миллионов до сих пор находятся на счетах США. Конгресс уже потребовал у министерства обороны объяснить, почему они не отправлены на Украину.

Алексей Мухин: «Данная ситуация довольно характерна для отношений между Украиной и Штатами. Здесь существует очень много противоречий между группировками, поддерживающими Украину в ее агрессивных устремлениях в адрес России и группировками, которым уже надоел этот конфликт», - подчеркнул Алексей Мухин в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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