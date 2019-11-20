Мухин: Зеленский пока не соответствует званию «президент мира»

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Более 35 миллионов долларов военной помощи США Украине не дошли до властей страны. Речь идет о части тех денег, отправку которых ранее приостанавливал президент США Дональд Трамп. 35,2 миллиона из примерно 400 миллионов до сих пор находятся на счетах США. Конгресс уже потребовал у министерства обороны объяснить, почему они не отправлены на Украину.

