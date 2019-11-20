Мухин: Зеленский пока не соответствует званию «президент мира»
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Эстония потребовала от России вернуть «аннексированные территории»
Эстония потребовала от России вернуть «аннексированные территории» и вернуться к соглашению 1920 года. Как заявил председатель парламента страны Хенн Пыллуаас, Россия забрала около 5% Эстонии, и Таллин «не хочет ни одного квадратного метра российской территории», а «хочет лишь, чтобы наши вернулись».
Алексей Мухин: «Здесь нужно напомнить Эстонии, что по Ништадтскому миру территории, о которых идет речь, были навечно включены в состав России. Что в слове «навечно» непонятно нашему эстонскому коллеге, остается загадкой», - заметил Алексей Мухин, общаясь с НСН.
Подсчитаны потери российских компаний из-за прекращения авиасообщения с Грузией
Ведущие российские компании предоставили Министерству транспорта отчет о своих финансовых потерях из‑за запрета полетов в Грузию. Расчеты, выполненные по методике Росавиации, показали сумму около 3,2 млрд рублей.
Алексей Мухин: «Эта сумма является довольно серьезным ущербом. Видимо, в дальнейшем руководству страны необходимо будет просчитывать более тщательно, чтобы российская сторона не несла таких катастрофических потерь»,- сказал он НСН.
В Раде заявили, что Зеленский «разорит и уничтожит» Украину
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с его командой «разорят и уничтожат» нацию. По мнению политика, им не хватит опыта, несмотря на искреннее желание принести мир в страну.
Алексей Мухин: «Насчет искреннего желания есть некоторые сомнения. Последние высказывания и Зеленского и представителей его команды оставляют украинской стороне желать лучшего, поскольку никак не соответствуют тому высокому званию, которое Зеленский взял на себя, заступая на новый пост. Я имею в виду звание президента мира», - пояснил он НСН.
Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти
Уральского политолога Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти. Административное дело в отношении Крашенинникова было возбуждено после того, как в своем Telegram-канале, комментируя административный арест оппозиционера Леонида Волкова, политолог нецензурно обозвал российских судей.
Алексей Мухин: «На самом деле, несдержанность на язык наших оппозиционеров служила, служит и будет служить им плохую службу в будущем», - отметил он в беседе с НСН.
Более 35 миллионов долларов военной помощи США Украине не дошли до властей страны
Более 35 миллионов долларов военной помощи США Украине не дошли до властей страны. Речь идет о части тех денег, отправку которых ранее приостанавливал президент США Дональд Трамп. 35,2 миллиона из примерно 400 миллионов до сих пор находятся на счетах США. Конгресс уже потребовал у министерства обороны объяснить, почему они не отправлены на Украину.
Алексей Мухин: «Данная ситуация довольно характерна для отношений между Украиной и Штатами. Здесь существует очень много противоречий между группировками, поддерживающими Украину в ее агрессивных устремлениях в адрес России и группировками, которым уже надоел этот конфликт», - подчеркнул Алексей Мухин в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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