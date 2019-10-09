Мухин: Удачи грузинам в пестовании собственной русофобии
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне рассказали о своем отношении к приговорам участникам летних акций протеста
Приговоры, вынесенные участникам летних протестов в Москве, считают несправедливыми и политически мотивированными 38% россиян, следует из данных опроса «Левада-центра». О справедливости приговоров говорят 24%, а 28% ничего об этих судебных процессах не слышали.
Алексей Мухин: «Данная процентовка говорит о том, что россияне, в принципе, с сочувствием относятся к тем, кто попадает в жернова российской государственной системы. Но, при этом, они не готовы терпеть выходки молодежи на улицах. Я имею в виду протестный аспект», - уточнил Алексей Мухин в беседе с НСН.
В Нидерландах потребовали расследовать роль Украины в крушении малазийского «Боинга»
Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении малазийского «Боинга» на востоке страны в июле 2014 года. В требовании депутаты подчеркнули, что «для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов».
Алексей Мухин: «Данное обстоятельство крайне неприятно для украинской стороны, которая мечтала и, судя по всему, надеялась уйти от ответственности за столь трагический инцидент, случившийся в ее воздушном пространстве», - заявил он НСН.
Грузия вновь подсчитала потери из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией
Грузия вновь подсчитала потери из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией. Об убытках рассказали в национальной администрации туризма. Там заявили, что страна недосчиталась 57 млн долларов в июле и 56-ти в августе. В сентябре турпоток из России сократился примерно на 20%, что влияет также на бизнес и частный сектор.
Алексей Мухин: «Что ж, ребята. Пусть и дальше удача сопутствует вам в деле пестования собственной русофобии!» - отметил он, общаясь с НСН.
На Украине опубликованы доказательства давления США на киевских следователей
Депутат Верховной Рады Украины и инициатор расследования вмешательства Киева в президентские выборы в США Андрей Деркач обнародовал документы, доказывающие факт давления посольства Соединенных Штатов в Киеве на украинских следователей.
Алексей Мухин: «Данного рода обстоятельства мы наблюдали в случае с представителями европейских государств. В частности, дипломатических послов. В свое время посол Соединенных Штатов Америки в Швейцарии разослал SMS с требованием к швейцарским гражданам (официальным лицам), следовать инструкциям Вашингтона. Что, безусловно, было курьезным, но, тем не менее, имело место быть», - подчеркнул он в разговоре с НСН.
8% россиян постоянно испытывают стресс
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выявил, что в России 8% населения постоянно испытывает стресс. С 2010 года доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3% до 8%. При этом частый стресс случается у 17% людей.
Алексей Мухин: «Данное обстоятельство, конечно, нуждается в очень внимательном изучении со стороны Минздрава, кураторов, российского здравоохранения. И данную тенденцию, конечно, необходимо переломить. Причем, срочно», - сказал Алексей Мухин в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.