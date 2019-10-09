Мухин: Удачи грузинам в пестовании собственной русофобии

Алексей Мухин: «Данная процентовка говорит о том, что россияне, в принципе, с сочувствием относятся к тем, кто попадает в жернова российской государственной системы. Но, при этом, они не готовы терпеть выходки молодежи на улицах. Я имею в виду протестный аспект», - уточнил Алексей Мухин в беседе с НСН.

