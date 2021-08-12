Мухин: Россия выиграла войну нервов с США

Алексей Мухин: «Сочетание онлайн и оффлайн-голосования прекрасно, я считаю. Есть время подумать и проявить свою политическую волю за три дня. Если вы ее не проявите, оправдывайте это исключительно своей ленью и больше ничем. ЦИК очень постарался, чтобы процесс стал максимально комфортным», - добавил он.

