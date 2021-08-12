Мухин: Россия выиграла войну нервов с США

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В США предупредили Европу о последствиях от введения в строй «Северного потока-2»

Восточной Европе придется расплачиваться за газопровод «Северный поток-2»: благодаря проекту Германия обеспечит себе более низкие цены на топливо, но для других европейских стран энергетика и безопасность станут более дорогостоящими.

Алексей Мухин: «США угрожают – это прекрасно! Значит, реальной возможности повлиять на ситуацию у них действительно нет. Война нервов выиграна», - отметил политолог. 

2

Полмиллиона москвичей подали заявки для электронного голосования на выборах

По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

Алексей Мухин: «Сочетание онлайн и оффлайн-голосования прекрасно, я считаю. Есть время подумать и проявить свою политическую волю за три дня. Если вы ее не проявите, оправдывайте это исключительно своей ленью и больше ничем. ЦИК очень постарался, чтобы процесс стал максимально комфортным», - добавил он.

3

В Совфеде предупредили о риске массовых протестов после выборов в Госдуму

После выборов в Госдуму Запад попытается организовать в России незаконные массовые акции протеста и различные провокации, не исключает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Алексей Мухин: «Здесь трудно спорить из-за одной простой вещи: на все это уже выделили средства, выделили заранее и достаточно в большом объеме. Чтобы убедиться, можно посмотреть сайт Минфина США, госдепа и других профильных, так сказать, организаций», - посоветовал собеседник НСН.

4

Доставку «Почтой России» назвали способом улучшить отечественное вино

Эксперимент по доставке «Почтой России» отечественного вина может привести даже к улучшению его качества для потребителей. Об этом рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. По ее словам, в магазине зачастую нарушаются температурный режим, нормы освещения, которые необходимы, чтобы вино не испортилось. В случае заказа по почте покупатель получит товар непосредственно из места, где его хранили правильно.

Алексей Мухин: «Я не знаю, о чем там думали. Но, ребята, скажу вам следующее: доставка почтой без должного контроля такого нежного продукта, как вино - невозможно. Оставьте сомнения и предлагайте что-нибудь более умное для популяризации российского вина. А оно, кстати, замечательное», - резюмировал политолог. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Авторские НовостиВыборыСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры