Мухин: Россияне сейчас стараются больше тратить. И не от хорошей жизни

Алексей Мухин: «Да, Борис Джонсон сейчас упорно борется со своим парламентом, который всячески не одобряет жесткий выход Великобритании из ЕС, поскольку это, скорее всего (эксперты в этом уверены) повлечет очень серьезные социально-экономические последствия для Англии. Она вполне может превратиться в таковую, потеряв Шотландию и даже Северную Ирландию», - отметил он в беседе с НСН.

