Мухин: Россияне сейчас стараются больше тратить. И не от хорошей жизни
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
45% россиян назвали Китай главным другом России
45% россиян назвали Китай главным другом России. Соответствующие результаты опроса опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения. В тройку самых дружественных России стран также вошли Белоруссия и Казахстан. Главной недружественной России страной большинство наши соотечественников считает США.
Алексей Мухин: «Что касается США, это совсем не удивительно. В последнее время должностные лица и политики этой страны не стесняются в выражении своей неприязни по отношению к русским партнерам», - констатировал Алексей Мухин в беседе с НСН.
Лавров назвал «печальным» отказ США от Договора по открытому небу
Российский министр иностранных дел Сергеев Лавров считает, что, если американская сторона откажется от Договора по открытому небу, это будет печально.
Алексей Мухин: «И действительно, сейчас договор за договором отменяется по инициативе американской стороны, а взамен не предлагается ничего. А это означает, что сейчас многие страны, войдя в фазу так называемого правового нигилизма, будут творить, что хотят», - заявил он НСН.
Европейский Союз одобрил отсрочку выхода Великобритании из ЕС
Европейский Союз одобрил отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года. Как сообщил в соцсетях председатель Евросовета Дональд Туск, решение согласовали все 27 стран — членов Евросоюза. Просьбу о такой отсрочке направил Брюсселю глава британского правительства Борис Джонсон.
Алексей Мухин: «Да, Борис Джонсон сейчас упорно борется со своим парламентом, который всячески не одобряет жесткий выход Великобритании из ЕС, поскольку это, скорее всего (эксперты в этом уверены) повлечет очень серьезные социально-экономические последствия для Англии. Она вполне может превратиться в таковую, потеряв Шотландию и даже Северную Ирландию», - отметил он в беседе с НСН.
Песков прокомментировал заявление США о ликвидации главы террористов
Если информация о ликвидации главаря «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади подтверждается, то можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Алексей Мухин: «В данном заявлении есть некая доля иронии. Понятно, что главный вклад в борьбу с террористами внесла, все-таки, Россия. Но США, по привычке, установившейся еще в середине ХХ века, присоседились к этой победе и попытались перевести на себя преференции, которые за этим, скорее всего, последуют», - пояснил он НСН.
Россияне изменили свои предпочтения в накоплениях
Жители России за два года кардинально изменили свои предпочтения в накоплениях и стали задумываться о будущем. Только треть жителей имеет накопления. При этом люди считают сбережением в среднем сумму около 100 тыс. рублей.
Алексей Мухин: «На самом деле, речь идет о довольно печальной статистике и довольно печальных трендах. Люди стараются сейчас больше тратить. И не от хорошей жизни. Дело в том, что они просто не верят в стабильное, устойчивое существование российской финансовой системы», - рассказал Алексей Мухин, общаясь с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.