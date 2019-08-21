Мухин: Путин действует на Конгресс США, как красная тряпка на быка
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Шойгу: Военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной
Военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной из-за трех угроз: усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертывания системы ПРО США в Польше и Румынии а также расширения военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией. Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.
Алексей Мухин: «Весьма правомерное заявление. Мы все помним, как разворачивание систем ПРО США в Восточной Европе сопровождалось комментариями так называемых экспертов, утверждавших, что это система обороны против Ирана. Хотя, на самом деле, всем было очевидно, что судя по географической карте, что об Иране речи здесь вообще не идет. А вот перманентные учения НАТО в Восточной Европе действительно могут быть причиной резкой реакции со стороны России, которая, действительно, развивает свою военную инфраструктуру в этом регионе. Но в ответ. Очевидно, что и здесь Россия лишь отвечает на военное присутствие НАТО, делая это, вполне естественно, исходя из своих национальных интересов и защиты собственного суверенитета», - подчеркнул Алексей Мухин, общаясь с НСН.
Трамп принял предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году
Президент США Дональд Трамп принял предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, глава Белого дома поднимет этот вопрос на встрече «Большой семерки» в эти выходные в Биаррице.
Алексей Мухин: «Понятно, что Дональд Трамп сейчас дразнит Конгресс и пытается вывести его из состояния равновесия перед своим возможным переизбранием на новый президентский срок. Дональду Трампу необходимо состояние кризиса, чтобы договариваться с конгрессменами, что называется, на ходу. Судя по всему, он добьётся своего, потому, что фигура Владимира Путина действует на Конгресс также, как красная тряпка на быка», - заявил он НСН.
Совбез ООН созывает внеочередное заседание по ракетным разработкам США
Внеочередное заседание по поводу ракетных разработок США, выходящих за рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, проведёт завтра Совет Безопасности ООН.
Алексей Мухин: «На самом деле, в рамках подготовки к этому заседанию выяснилось, что Соединённые Штаты Америки, по сути, внесли в собственный бюджет расходы на разработку вооружения, которое прямо нарушает Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но обвинили в нарушениях, как известно, Россию. Подобного рода несоответствия, конечно, необходимо рассмотреть очень внимательно и, конечно. Необходимо убрать телегу, которая сейчас стоит впереди лошади», - отметил Алексей Мухин в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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