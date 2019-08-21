Мухин: Путин действует на Конгресс США, как красная тряпка на быка

Алексей Мухин: «Весьма правомерное заявление. Мы все помним, как разворачивание систем ПРО США в Восточной Европе сопровождалось комментариями так называемых экспертов, утверждавших, что это система обороны против Ирана. Хотя, на самом деле, всем было очевидно, что судя по географической карте, что об Иране речи здесь вообще не идет. А вот перманентные учения НАТО в Восточной Европе действительно могут быть причиной резкой реакции со стороны России, которая, действительно, развивает свою военную инфраструктуру в этом регионе. Но в ответ. Очевидно, что и здесь Россия лишь отвечает на военное присутствие НАТО, делая это, вполне естественно, исходя из своих национальных интересов и защиты собственного суверенитета», - подчеркнул Алексей Мухин, общаясь с НСН.

