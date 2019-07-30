Мухин: Пошатнувшийся рейтинг Путина грозит политической турбулентностью

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось почти до 21 млн человек. Это больше 14% населения страны. 

Алексей Мухин: «Эти данные вступают в прямое противоречие с так называемыми национальными проектами, которые выполняются правительством и регионами, и, безусловно, никак не коррелируют с тем социальным состоянием и статусом гражданина Российской Федерации, который декларируется исполнительной вертикалью. Полагаю, что в дальнейшем эта ситуация должна исправляться гораздо более быстро и качественно. Иначе падение рейтингов как правительства так и президента продолжатся. Сравните: в августе 2017 года сторонниками того, чтобы Владимир Путин остался президентом России после 2024 года были 67% респондентов, сейчас это всего 54% россиян. На самом деле, институт президента сейчас переживает кризисный момент и, судя по всему, именно от проявлений политической воли Владимира Путина будет зависеть, выправиться ли этот рейтинг в ближайшем будущем. Если этого не произойдет, страну, вероятно, охватит политическая турбулентность», - предположил Алексей Мухин в разговоре с НСН.   

2

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на более чем 50 тысяч гектаров и превысила миллион гектаров. Лесопожарный центр города уточняет, что на территории края действуют 99 лесных пожаров. Накануне МЧС объявило, что на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии ввели режим ЧС.

Алексей Мухин: «Ситуация, действительно, аховая. На ум приходит довольно много разных предположений, в том числе и те, что связаны с незаконными вырубками, а точней с возможными попытками замаскировать следы преступлений с помощью искусственных пожаров. Думаю, что органы власти здесь должны действовать максимально скоординировано и эффективно, чтобы не допускать таких инцидентов в дальнейшем», - подчеркнул он, общаясь с НСН.  

3

Трампа призвали снова ужесточить антироссийские санкции из-за «дела Скрипалей»

Два американских конгрессмена, палаты представителей демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл МакКол потребовали от президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России в связи с отправлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Алексей Мухин: «Судя по тому, что с Сергеем Скрипалем сейчас все замечательно, а его дочь Юлия после предполагаемого отравления даже похорошела, это требование звучит весьма странно. Господа Энгель и МакКол попали просто в анекдотическую ситуацию. То есть, они запоздали со своей инициативой примерно на год, что должно вызвать вопрос об адекватности некоторых членов Палаты представителей», - заметил Алексей Мухин в эфире НСН

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей МухинАвторские Новости

авторские новости

NSN logoНСН