Мухин: Пошатнувшийся рейтинг Путина грозит политической турбулентностью

Алексей Мухин: «Эти данные вступают в прямое противоречие с так называемыми национальными проектами, которые выполняются правительством и регионами, и, безусловно, никак не коррелируют с тем социальным состоянием и статусом гражданина Российской Федерации, который декларируется исполнительной вертикалью. Полагаю, что в дальнейшем эта ситуация должна исправляться гораздо более быстро и качественно. Иначе падение рейтингов как правительства так и президента продолжатся. Сравните: в августе 2017 года сторонниками того, чтобы Владимир Путин остался президентом России после 2024 года были 67% респондентов, сейчас это всего 54% россиян. На самом деле, институт президента сейчас переживает кризисный момент и, судя по всему, именно от проявлений политической воли Владимира Путина будет зависеть, выправиться ли этот рейтинг в ближайшем будущем. Если этого не произойдет, страну, вероятно, охватит политическая турбулентность», - предположил Алексей Мухин в разговоре с НСН.

