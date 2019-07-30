Мухин: Пошатнувшийся рейтинг Путина грозит политической турбулентностью
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось почти до 21 млн человек. Это больше 14% населения страны.
Алексей Мухин: «Эти данные вступают в прямое противоречие с так называемыми национальными проектами, которые выполняются правительством и регионами, и, безусловно, никак не коррелируют с тем социальным состоянием и статусом гражданина Российской Федерации, который декларируется исполнительной вертикалью. Полагаю, что в дальнейшем эта ситуация должна исправляться гораздо более быстро и качественно. Иначе падение рейтингов как правительства так и президента продолжатся. Сравните: в августе 2017 года сторонниками того, чтобы Владимир Путин остался президентом России после 2024 года были 67% респондентов, сейчас это всего 54% россиян. На самом деле, институт президента сейчас переживает кризисный момент и, судя по всему, именно от проявлений политической воли Владимира Путина будет зависеть, выправиться ли этот рейтинг в ближайшем будущем. Если этого не произойдет, страну, вероятно, охватит политическая турбулентность», - предположил Алексей Мухин в разговоре с НСН.
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на более чем 50 тысяч гектаров и превысила миллион гектаров. Лесопожарный центр города уточняет, что на территории края действуют 99 лесных пожаров. Накануне МЧС объявило, что на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии ввели режим ЧС.
Алексей Мухин: «Ситуация, действительно, аховая. На ум приходит довольно много разных предположений, в том числе и те, что связаны с незаконными вырубками, а точней с возможными попытками замаскировать следы преступлений с помощью искусственных пожаров. Думаю, что органы власти здесь должны действовать максимально скоординировано и эффективно, чтобы не допускать таких инцидентов в дальнейшем», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Трампа призвали снова ужесточить антироссийские санкции из-за «дела Скрипалей»
Два американских конгрессмена, палаты представителей демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл МакКол потребовали от президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России в связи с отправлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Алексей Мухин: «Судя по тому, что с Сергеем Скрипалем сейчас все замечательно, а его дочь Юлия после предполагаемого отравления даже похорошела, это требование звучит весьма странно. Господа Энгель и МакКол попали просто в анекдотическую ситуацию. То есть, они запоздали со своей инициативой примерно на год, что должно вызвать вопрос об адекватности некоторых членов Палаты представителей», - заметил Алексей Мухин в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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