Мухин: оперативные данные о Навальном были крайне низкого качества

Алексей Мухин: «Как я понимаю, пока ему вакцина противопоказана. Кроме того, российский лидер, отвечая на ожидаемый вопрос об Алексее Навальном и инциденте, который сложился вокруг него, отметил, что блогер пользуется поддержкой зарубежных спецслужб, а значит, по сути, является иностранным агентом. Публикации о его отравлении Путин назвал не расследованием, а легализацией материалов спецслужб США. Надо сказать, что это были оперативные данные крайне низкого качества. В ходе пресс-конференции президента спрашивали еще и про сроки открытия границ, вопрос был задан от журналиста из Санкт-Петербурга – туристического города. Путин отметил, что все зависит от эпидемиологической обстановки. Здесь глава государства дал четко понять, что для него развитие внутреннего туризма является приоритетным», – прокомментировал в интервью НСН Алексей Мухин.

