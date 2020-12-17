Мухин: оперативные данные о Навальном были крайне низкого качества
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин провел пресс-конференцию
Сегодня президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Глава государства подвел итоги года. Он не стал отрицать, что сегодня в стране много проблем, но выразил уверенность, что Россия справляется лучше с пандемией и кризисом, чем во многих других странах. Он также отметил важность массовой вакцинации от коронавируса среди россиян, однако сам признался, что пока прививку не сделал.
Алексей Мухин: «Как я понимаю, пока ему вакцина противопоказана. Кроме того, российский лидер, отвечая на ожидаемый вопрос об Алексее Навальном и инциденте, который сложился вокруг него, отметил, что блогер пользуется поддержкой зарубежных спецслужб, а значит, по сути, является иностранным агентом. Публикации о его отравлении Путин назвал не расследованием, а легализацией материалов спецслужб США. Надо сказать, что это были оперативные данные крайне низкого качества. В ходе пресс-конференции президента спрашивали еще и про сроки открытия границ, вопрос был задан от журналиста из Санкт-Петербурга – туристического города. Путин отметил, что все зависит от эпидемиологической обстановки. Здесь глава государства дал четко понять, что для него развитие внутреннего туризма является приоритетным», – прокомментировал в интервью НСН Алексей Мухин.
За «треш-стримы» планируют ввести уголовную ответственность
В России хотят ввести уголовную ответственность за «треш-стримы» в интернете. Речь идет о трансляциях, когда в прямом эфире демонстрируется насилие над людьми.
Алексей Мухин: «Считаю это крайне важным, хотелось бы еще сказать, что своевременным. Но боюсь, что сделать это надо было еще позавчера», – отметил он в эфире НСН.
Продлили сроки временного проживания мигрантов в России
Сроки временного проживания мигрантов в России продлеваются до 15 июня следующего года в связи с пандемией.
Алексей Мухин: «Это вынужденная техническая мера, потому что рабочих рук не хватает. И, как я понимаю, не хватает в первую очередь в строительной сфере», – сказал он НСН.
Трамп отказался покидать Белый дом
Действующий президент США Дональд Трамп устроил истерику и заявил, что в день инаугурации Джо Байдена откажется покинуть Белый дом.
Алексей Мухин: «Что ж, покупаем попкорн и смотрим, что же будет дальше», – предложил он в разговоре с НСН.
Армянская газета анонсировала уход Пашиняна в отставку
Армянская газета «Грапарак» сообщила, что глава правительства Никол Пашинян якобы уйдет в отставку и объявит об этом 31 декабря. Об этом пишет «Интерфакс». В других источниках информация не подтверждается.
Алексей Мухин: «Если это произойдет, то, видимо, Пашинян возьмет пример с Бориса Ельцина», – подытожил в беседе с НСН Алексей Мухин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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