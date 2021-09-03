Мухин: Запад привык считать тупыми всех, кроме себя

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Украина и США приняли совместное заявление по «Северному потоку — 2»

США и Украина продолжат выступать против газопровода «Северный поток-2», который рассматривают как угрозу для энергетической безопасности Европы.

Алексей Мухин: «Ставить телегу впереди лошади и считать свою аудиторию туповатой – отличительная особенность западных деятелей сейчас, которые прикрывают свой не рыночные шкурные интересы заботой о безопасности Европы. К сожалению, украинская сторона в этом плане неистовый адепт, лицемерия во всех этих сентенциях настолько зашкаливает, что даже странно, когда застаешь некогда уважаемых людей за пересказом таких баек о том, что «Северный поток-2» - это угроза Европе, как будто неожиданно открыл дверь в сортир. Ой!» - считает политолог. 

2

Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран

Заявления президента США Джо Байдена о том, что «пора завязывать» со вмешательством в дела других стран, позитивны, Москва приветствует такой подход, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Алексей Мухин: «И тут же, постель еще не остыла, как Байден занялся Украиной. Логично? Нет. Но вполне себе в стиле наших партнеров, лгущих в лицо всему мировому сообществу. Так что Лавров приветствовал намерения, но по словам того же Путина о предстоящем выводе войск США из Афганистана в свое время: «это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Согласен с президентом», - отметил собеседник НСН.

3

Только треть россиян считают дебаты важным этапом в ходе подготовки к выборам в Госдуму

Более половины респондентов заявили, что дебаты – это шоу, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. 

Алексей Мухин: «Здесь важно заметить, что дебаты вообще не являются эффективным инструментом на выборах в России. Эта ниша давно занята политическими ток-шоу, которые по накалу страстей трудно перебить. Но это, скажем, обязательная программа, которую нужно исполнять, а то снимут за допинг, которого не принимал», - пошутил он. 

4

Лавров заявил о невозможности войны между США и Россией

По словам дипломата, западные государства и Соединенные Штаты продолжат «строить козни» против России. Однако он подчеркнул, что ни одна страна не решится на открытый военный конфликт. 

Алексей Мухин: «Это правда. Ситуация в Ираке, Ливии, Афганистане показала, что НАТО воевать не умеет и не хочет. Поэтому вперед выпускают, так называемое, пушечное мясо: боевиков, простите за прямоту, украинцев и грузин, которые пытаются доказать, что они достойны вхождения в Северный Альянс», - добавил политолог. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Авторские НовостиСергей ЛавровБайденСША
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