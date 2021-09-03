Мухин: Запад привык считать тупыми всех, кроме себя

Алексей Мухин: «И тут же, постель еще не остыла, как Байден занялся Украиной. Логично? Нет. Но вполне себе в стиле наших партнеров, лгущих в лицо всему мировому сообществу. Так что Лавров приветствовал намерения, но по словам того же Путина о предстоящем выводе войск США из Афганистана в свое время: «это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Согласен с президентом», - отметил собеседник НСН.

