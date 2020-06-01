Мухин: Для стабилизации рубля россияне должны тратиться внутри страны
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россиянам разрешат голосовать без фиксации паспортных данных
Центральная избирательная комиссия предлагает максимально упростить процесс голосования по поправкам в Конституцию. В частности, россиянам разрешат голосовать без фиксации паспортных данных – гражданину будет достаточно расписаться.
Алексей Мухин: «Такое упрощение, конечно, вполне в духе коронавирусных времен, но, на самом деле, мне кажется, что есть опасность некоторой делегитимизации этого процесса. Строго, так строго, нужно следовать правилам», – отметил Алексей Мухин в интервью НСН.
В России начались единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет
Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет начались в России в понедельник, 1 июня. Ранее соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Первые выплаты получат родители подавшие заявление с 11 до 22 мая включительно.
Алексей Мухин: «Хорошая новость, но, в то же время, кабмин не поддержал законопроект по выплатам домохозяйкам в размере одной МРОТ. Это весьма печальные новости для женщин, которые сидят дома, занимаются хозяйством, но чувствуют себя востребованными», – прокомментировал он в эфире НСН.
Путин ждет предложения по восстановлению туризма внутри страны
Владимир Путин поручил правительству и главам регионов подготовить предложения по восстановлению внутреннего туризма.
Алексей Мухин: «Понятно, что правительство идет по пути сохранения средств, а не вывоза их в разные страны – Италию, Францию, Турцию, Египет и так далее. Россияне должны тратить деньги внутри собственной страны, это поможет стабилизировать рубль, в том числе», – сказал он НСН.
Роспотребнадзор скорректировал рекомендации для авиакомпаний и заведений общепита
Роспотребнадзор отказался от ранее предложенных требований к авиакомпаниям загружать самолеты лишь наполовину. Также исчез из рекомендаций по общепиту пункт о площади кафе.
Алексей Мухин: «Здравый смысл все-таки побеждает», – подметил политолог для слушателей НСН.
Депутаты планируют законодательно отрегулировать работу на «удаленке»
В весеннюю сессию в Госдуму планируют внести законопроект о поправках в Трудовой кодекс, в которых отрегулируют процесс удаленной работы.
Алексей Мухин: «Данная инновация, безусловно, будет востребована в ближайшее время», – выразил уверенность политолог в разговоре с НСН.
В России насчитывается более 2 млн безработных
Число официальных безработных в России превысило два миллиона человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Алексей Мухин: «По неофициальным данным, их приблизительно в два раза больше. Но, на самом деле, ситуацию мы увидим только осенью, когда будем подсчитывать цыплят», – поделился он с НСН.
В США уверены, что за беспорядками в стране стоит Россия
В Вашингтоне на фоне массовых беспорядков ввели комендантский час. Кроме того, экс-советник президента США по национальной безопасности предположила, что за беспорядками может стоять Россия.
Алексей Мухин: «Вот это новости! Ведь логичнее было бы предположить, что за подобного рода вещами стоит Китай. Именно с ним сейчас США вступили в ожесточенную торговую войну. Тем более, что Китай обещал дать решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы. Но нет. В Лос-Анджелесе неизвестные даже разбили звезду президента США Дональда Трампа на голливудской Аллее славы. Какая держава, такой и теракт», – подытожил Алексей Мухин в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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