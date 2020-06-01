Мухин: Для стабилизации рубля россияне должны тратиться внутри страны

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россиянам разрешат голосовать без фиксации паспортных данных

Центральная избирательная комиссия предлагает максимально упростить процесс голосования по поправкам в Конституцию. В частности, россиянам разрешат голосовать без фиксации паспортных данных – гражданину будет достаточно расписаться.

Алексей Мухин: «Такое упрощение, конечно, вполне в духе коронавирусных времен, но, на самом деле, мне кажется, что есть опасность некоторой делегитимизации этого процесса. Строго, так строго, нужно следовать правилам», – отметил Алексей Мухин в интервью НСН.

2

В России начались единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет начались в России в понедельник, 1 июня. Ранее соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Первые выплаты получат родители подавшие заявление с 11 до 22 мая включительно.

Алексей Мухин: «Хорошая новость, но, в то же время, кабмин не поддержал законопроект по выплатам домохозяйкам в размере одной МРОТ. Это весьма печальные новости для женщин, которые сидят дома, занимаются хозяйством, но чувствуют себя востребованными», – прокомментировал он в эфире НСН.

3

Путин ждет предложения по восстановлению туризма внутри страны

Владимир Путин поручил правительству и главам регионов подготовить предложения по восстановлению внутреннего туризма.

Алексей Мухин: «Понятно, что правительство идет по пути сохранения средств, а не вывоза их в разные страны – Италию, Францию, Турцию, Египет и так далее. Россияне должны тратить деньги внутри собственной страны, это поможет стабилизировать рубль, в том числе», – сказал он НСН.

4

Роспотребнадзор скорректировал рекомендации для авиакомпаний и заведений общепита

Роспотребнадзор отказался от ранее предложенных требований к авиакомпаниям загружать самолеты лишь наполовину. Также исчез из рекомендаций по общепиту пункт о площади кафе.

Алексей Мухин: «Здравый смысл все-таки побеждает», – подметил политолог для слушателей НСН.

5

Депутаты планируют законодательно отрегулировать работу на «удаленке»

В весеннюю сессию в Госдуму планируют внести законопроект о поправках в Трудовой кодекс, в которых отрегулируют процесс удаленной работы.

Алексей Мухин: «Данная инновация, безусловно, будет востребована в ближайшее время», – выразил уверенность политолог в разговоре с НСН.

6

В России насчитывается более 2 млн безработных

Число официальных безработных в России превысило два миллиона человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Алексей Мухин: «По неофициальным данным, их приблизительно в два раза больше. Но, на самом деле, ситуацию мы увидим только осенью, когда будем подсчитывать цыплят», – поделился он с НСН.

7

В США уверены, что за беспорядками в стране стоит Россия

В Вашингтоне на фоне массовых беспорядков ввели комендантский час. Кроме того, экс-советник президента США по национальной безопасности предположила, что за беспорядками может стоять Россия.

Алексей Мухин: «Вот это новости! Ведь логичнее было бы предположить, что за подобного рода вещами стоит Китай. Именно с ним сейчас США вступили в ожесточенную торговую войну. Тем более, что Китай обещал дать решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы. Но нет. В Лос-Анджелесе неизвестные даже разбили звезду президента США Дональда Трампа на голливудской Аллее славы. Какая держава, такой и теракт», – подытожил Алексей Мухин в разговоре с НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Авторские НовостиПолитикаАлексей Мухин
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