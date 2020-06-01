Мухин: Для стабилизации рубля россияне должны тратиться внутри страны

Алексей Мухин: «Вот это новости! Ведь логичнее было бы предположить, что за подобного рода вещами стоит Китай. Именно с ним сейчас США вступили в ожесточенную торговую войну. Тем более, что Китай обещал дать решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы. Но нет. В Лос-Анджелесе неизвестные даже разбили звезду президента США Дональда Трампа на голливудской Аллее славы. Какая держава, такой и теракт», – подытожил Алексей Мухин в разговоре с НСН.

