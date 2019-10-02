Миткова рассказала, почему в России стали меньше пить

Татьяна Миткова: «Это, безусловно, очень неожиданная новость и, с моей точки зрения, позитивная. Думаю, что это связано с тем, что у нас люди стали вести более здоровый образ жизни, больше стали заниматься спортом. Это – с одной стороны. С другой, все-таки, цены на спиртное повышались, повышались акцизы, и я думаю, что все это, может быть, в комплексе привело к снижению потребления спиртных напитков», - констатирована она, общаясь с НСН.

