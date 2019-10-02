Миткова рассказала, почему в России стали меньше пить
Телеведущая Татьяна Миткова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Скончались Карел Готт и Гия Канчели
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет. А грузинские СМИ сообщают о смерти композитора, написавшего музыку к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза». Гия Канчели ушёл из жизни в возрасте 84 лет.
Татьяна Миткова: «Для меня это две трагические новости. Готт — один из самых известных чешских певцов. Он начал свою карьеру в 50-х годах прошлого века. Готт был безумно популярным певцом во времена «железного занавеса», когда в СССР могли слушать музыку только из стран социалистического лагеря. Гия Канчели – автор музыки к замечательным фильмам. Две такие тяжелые потери сегодня», - сказала НСН Татьяна Миткова.
Всемирная организация здравоохранения заявляет о существенном снижении потребления алкоголя в России
Всемирная организация здравоохранения заявляет о существенном снижении потребления алкоголя в России. По данным ВОЗ, с 2003 года общее потребление спиртного на душу населения снизилось на 43%.
Татьяна Миткова: «Это, безусловно, очень неожиданная новость и, с моей точки зрения, позитивная. Думаю, что это связано с тем, что у нас люди стали вести более здоровый образ жизни, больше стали заниматься спортом. Это – с одной стороны. С другой, все-таки, цены на спиртное повышались, повышались акцизы, и я думаю, что все это, может быть, в комплексе привело к снижению потребления спиртных напитков», - констатирована она, общаясь с НСН.
В Киеве прошла акция протеста против согласования формулы Штайнмайера
У здания Верховной Рады Украины прошла акция протеста против согласования формулы Штайнмайера. В демонстрации приняли участие члены националистических организаций и сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко. Ранее Порошенко заявил, что согласование контактной группой в Минске формулы Штайнмайера является добровольным отказом Киева от выполнения Минских соглашений.
Татьяна Миткова: «В общем, как мы видим, ни в позиции Порошенко, ни в позиции украинских националистов здесь нет», - подчеркнула Татьяна Миткова в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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