Милонов: В 55 для мужика в плане деторождения еще не все закончилось!

Виталий Милонов: «Давайте так: в 55 для мужика еще не все закончилось! Это точно! И у женщины после 45 тоже бывают всякие нюансы. Ну с тем, что чем больше у нас будет детей, тем лучше, никто не спорит. А 10%, которые хотят быть вообще бездетными, стоит просто пожалеть. Как они будут свою пенсию проводить? С цветочками и песиками что ли? С детишками-то приятней!» - отметил Виталий Милонов, общаясь с НСН.

