Милонов: В 55 для мужика в плане деторождения еще не все закончилось!
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным, показало исследование "Левада-центра". 27% опрошенных планирует иметь одного ребенка, 55% - двух и более детей. Исследование проводилось среди женщин репродуктивного возраста младше 45 лет и мужчин младше 55 лет.
Виталий Милонов: «Давайте так: в 55 для мужика еще не все закончилось! Это точно! И у женщины после 45 тоже бывают всякие нюансы. Ну с тем, что чем больше у нас будет детей, тем лучше, никто не спорит. А 10%, которые хотят быть вообще бездетными, стоит просто пожалеть. Как они будут свою пенсию проводить? С цветочками и песиками что ли? С детишками-то приятней!» - отметил Виталий Милонов, общаясь с НСН.
Иркутская компания незаконно вывезла в Китай лес на 31 млн рублей
Иркутская компания незаконно вывезла в Китай лес на 31 млн рублей. По факту контрабанды возбуждено два уголовных дела
Виталий Милонов: «Думаю, эта компания вполне заслужила приз за скромность. Потому что в Иркутской области лес на миллиарды ворует, а губернатор сидит, курит бамбук, ему все равно, а лес исчезает. Все уезжает в Китай. 31 млн рублей – даже смешно как-то, понимаю, если бы речь шла о 31 млн евро. Опять каких-то мелочевщиков поймали!» - заявил он НСН.
Назван поселок с самым смешным названием в России
Поселком с самым веселым названием в России стал Мутный материк в республике Коми. Победитель определился в ходе интернет-голосования. На победу претендовал, в том числе, Хохотуй в Забайкальском крае, Морозилка в Архангельской области, Бухалово на Ярославщине и Мухоудеровка на Белгородчине.
Виталий Милонов: «Смешные конечно люди там, такие хохотуи! Но, все-таки, название Мутный материк – это не просто смешное, но и загадочное название. Предсктавляете себе диалог: - Откуда ты? Я из Мутного материка», - отметил он, общаясь с НСН.
Twitter заблокировал аккаунт с хорошими новостями о России
Аккаунт проекта «Хорошие новости» в соцсети Twitter оказался внезапно заблокирован. По мнению авторов проекта, это может стать прецедентом, так как раньше соцсеть не была замечена в блокировке аккаунтов с хорошими новостями.
Виталий Милонов: «Ну как же! Twitter, по-моему, только плохие новости и публикует! Откуда там хорошие? Им нужна всякая жесть! Sex, drugs and rock and roll», - отметил Виталий Милонов в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.