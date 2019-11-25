Милонов: В 55 для мужика в плане деторождения еще не все закончилось!

25 ноября 201922:00

Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным, показало исследование "Левада-центра". 27% опрошенных планирует иметь одного ребенка, 55% - двух и более детей. Исследование проводилось среди женщин репродуктивного возраста младше 45 лет и мужчин младше 55 лет.

Виталий Милонов: «Давайте так: в 55 для мужика еще не все закончилось! Это точно! И у женщины после 45 тоже бывают всякие нюансы. Ну с тем, что чем больше у нас будет детей, тем лучше, никто не спорит. А 10%, которые хотят быть вообще бездетными, стоит просто пожалеть. Как они будут свою пенсию проводить? С цветочками и песиками что ли? С детишками-то приятней!» - отметил Виталий Милонов, общаясь с НСН

2

Иркутская компания незаконно вывезла в Китай лес на 31 млн рублей

Иркутская компания незаконно вывезла в Китай лес на 31 млн рублей. По факту контрабанды возбуждено два уголовных дела

Виталий Милонов: «Думаю, эта компания вполне заслужила приз за скромность. Потому что в Иркутской области лес на миллиарды ворует, а губернатор сидит, курит бамбук, ему все равно, а лес исчезает. Все уезжает в Китай. 31 млн рублей – даже смешно как-то, понимаю, если бы речь шла о 31 млн евро. Опять каких-то мелочевщиков поймали!» - заявил он НСН

3

Назван поселок с самым смешным названием в России

Поселком с самым веселым названием в России стал Мутный материк в республике Коми. Победитель определился в ходе интернет-голосования. На победу претендовал, в том числе, Хохотуй в Забайкальском крае, Морозилка в Архангельской области, Бухалово на Ярославщине и Мухоудеровка на Белгородчине.

Виталий Милонов: «Смешные конечно люди там, такие хохотуи! Но, все-таки, название Мутный материк – это не просто смешное, но и загадочное название. Предсктавляете себе диалог: - Откуда ты? Я из Мутного материка», - отметил он, общаясь с НСН

4

Twitter заблокировал аккаунт с хорошими новостями о России

Аккаунт проекта «Хорошие новости» в соцсети Twitter оказался внезапно заблокирован. По мнению авторов проекта, это может стать прецедентом, так как раньше соцсеть не была замечена в блокировке аккаунтов с хорошими новостями.

Виталий Милонов: «Ну как же! Twitter, по-моему, только плохие новости и публикует! Откуда там хорошие? Им нужна всякая жесть! Sex, drugs and rock and roll», - отметил Виталий Милонов в эфире НСН

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:Виталий МилоновАвторские Новости

авторские новости