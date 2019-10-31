Милонов рассказал, с чего надо начинать сокращение рабочей недели
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Конгрессе США проголосовали против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против присутствия России на саммитах G7. В документе уточняется, что представители Москвы не могут участвовать во встречах «семёрки», пока Россия не начнёт «уважать территориальную целостность соседей» и придерживаться «стандартов демократических обществ».
Виталий Милонов: «То есть, когда Россия призывала уважать территориальную целостность Сербии и не отделать от нее Косово, это было не по-демократичному. А теперь Россия снова в чем-то виновата. На самом деле, я думаю, они просто экономят. Им лень переделывать циферку и из G7 снова делать G8. То есть, дело в этой жлобской позиции этого комитета Конгресса по международным делам. Я так считаю», - не без иронии сказал НСН Виталий Милонов.
С 1 ноября в России начинает действовать закон о суверенном интернете
С 1 ноября в России начинает действовать закон о суверенном интернете. По закону, на территории страны будет действовать дублирующая резервная инфраструктура, которая гарантирует бесперебойную работу российского сегмента Сети.
Виталий Милонов: «Представьте: отрубят американцы нам интернет, куда пойти? Где купить, например, билеты или заказать новые штаны к празднику? Непонятно. А для любителей, и на Хэллоуин-то пойти будет невозможно, потому что они просто не узнают, где этот Хэллоуин проходит», - отметил он, общаясь с НСН.
Счетная палата выявила нарушения в распределении субсидий на съемки кино
Аудиторы Счетной палаты выявили множественные нарушения в системе распределения субсидий из федерального бюджета для кинопроизводства. Так, часть средств, выделенных на съемки отечественных фильмов, выводилась в офшоры на Кипре. Кроме того, аудиторы выявили конфликт интересов, когда в составе экспертного совета, отвечающего за распределение денежных средств, находились их потенциальные получатели.
Виталий Милонов: «Наконец-то, это признали и аудиторы счетной палаты. Когда человек дает субсидию на производство кино самому себе, никакого хорошего кино не получается», - констатировал он в разговоре с НСН.
Ни одно предприятие России не поддерживает переход на четырехдневку
Ни одно предприятие России не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю, заявил замминистра экономического развития России Петр Засельский.
Виталий Милонов: «Понятно, что на этих предприятиях никто не спрашивал простых сотрудников: хотят они четырехдневную рабочую неделю, или нет. А идея-то, в принципе, неплохая. Но начинать надо с сокращения рабочего дня на один час зимой, когда темно. Всяко легче людям будет», - предложил Виталий Милонов в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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