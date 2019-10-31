Милонов рассказал, с чего надо начинать сокращение рабочей недели

Виталий Милонов: «То есть, когда Россия призывала уважать территориальную целостность Сербии и не отделать от нее Косово, это было не по-демократичному. А теперь Россия снова в чем-то виновата. На самом деле, я думаю, они просто экономят. Им лень переделывать циферку и из G7 снова делать G8. То есть, дело в этой жлобской позиции этого комитета Конгресса по международным делам. Я так считаю», - не без иронии сказал НСН Виталий Милонов.

