Милонов: Киев боится выйти из Минских соглашений

Виталий Милонов: «Киев, честно говоря, не выполняет не одно из обещаний, данных в Минске. И вся эта история с военной агрессией России очень похоже на некий спектакль. Киев просто хочет выйти из всех этих минских соглашений, но боится это сделать сам, обвиняя во всем Россию», - сказал депутат.

