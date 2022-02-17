Милонов: Киев боится выйти из Минских соглашений

Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В ДНР обвинили Киев в игнорировании Минских соглашений

Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию во время обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Виталий Милонов: «Киев, честно говоря, не выполняет не одно из обещаний, данных в Минске. И вся эта история с военной агрессией России очень похоже на некий спектакль. Киев просто хочет выйти из всех этих минских соглашений, но боится это сделать сам, обвиняя во всем Россию», - сказал депутат.

2

В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса

Ученые Самарского университета разработают модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями, которые позволят сэкономить топливо и сократить время полета во время исследовательских миссий в Солнечной системе.

Виталий Милонов: «Что ж, не в таком далеком будущем наши полеты на Нептун, Плутон, не говоря уже о Марсе. И еще чуть-чуть этого топлива можно использовать для автобусов, чтобы кататься вообще бесплатно», - отметил собеседник НСН. 

3

В Британии заявили о новом этапе острой конкуренции с Россией

Замглавы Минобороны Британии заявил о начале нового этапа острой конкуренции с Россией, который может продлиться поколение или больше

Виталий Милонов: «Видимо, до этого замглавы Минобороны Британии думал, что конкуренция с Россией была тупая», - сыронизировал депутат. 

4

Московский суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал ещё на 3,5 миллиона рублей компанию Google за неудаление запрещенного контента.

Виталий Милонов: «Знаете, если каждый день штрафовать компанию Google на 3,5 млн рублей, то можно, в принципе, соорудить неплохой бюджет для небольшого города», - отметил он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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