Милонов: Киев боится выйти из Минских соглашений
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В ДНР обвинили Киев в игнорировании Минских соглашений
Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию во время обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Виталий Милонов: «Киев, честно говоря, не выполняет не одно из обещаний, данных в Минске. И вся эта история с военной агрессией России очень похоже на некий спектакль. Киев просто хочет выйти из всех этих минских соглашений, но боится это сделать сам, обвиняя во всем Россию», - сказал депутат.
В России создадут новые модели аппаратов для освоения дальнего космоса
Ученые Самарского университета разработают модели космических аппаратов, оснащенных электроракетными двигателями, которые позволят сэкономить топливо и сократить время полета во время исследовательских миссий в Солнечной системе.
Виталий Милонов: «Что ж, не в таком далеком будущем наши полеты на Нептун, Плутон, не говоря уже о Марсе. И еще чуть-чуть этого топлива можно использовать для автобусов, чтобы кататься вообще бесплатно», - отметил собеседник НСН.
В Британии заявили о новом этапе острой конкуренции с Россией
Замглавы Минобороны Британии заявил о начале нового этапа острой конкуренции с Россией, который может продлиться поколение или больше
Виталий Милонов: «Видимо, до этого замглавы Минобороны Британии думал, что конкуренция с Россией была тупая», - сыронизировал депутат.
Московский суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал ещё на 3,5 миллиона рублей компанию Google за неудаление запрещенного контента.
Виталий Милонов: «Знаете, если каждый день штрафовать компанию Google на 3,5 млн рублей, то можно, в принципе, соорудить неплохой бюджет для небольшого города», - отметил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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