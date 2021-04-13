Лидер «Морального кодекса»: у нас самые веселые депутаты

Сергей Мазаев: «Это очень хорошая инициатива. Я бы предложил еще и многим депутатам начать опять с пятого класса средней школы. Пусть вспомнят письмо и чистописание, потому что порой такие перлы выдают наши избранники, что их можно на Евровидение посылать или на Юморины. Они всех там разорвут и победят. У нас самые веселые депутаты в истории парламентской жизни планеты Земля», – рассказал он в эфире НСН.

