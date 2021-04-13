Лидер «Морального кодекса»: у нас самые веселые депутаты

Лидер группы «Моральный кодекс» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.


1

Россиянам предложили раздать по 10 тысяч рублей просто так

Депутаты от «Справедливой России» планируют внести в Госдуму законопроект о выплате базового дохода для малоимущих. Парламентарии предлагают раздать населению по 10 тысяч рублей просто так.

Сергей Мазаев: «Какой-то абсолютный идиотизм. Это должны быть регулярные выплаты, а просто так дать людям по 10 тысяч рублей – это вообще не средства. Сергею Миронову нужно заняться вокалом, создать хор и петь, когда ему хочется что-то говорить. Это будет полезнее для страны», – заявил в эфире НСН Сергей Мазаев. 

2

Россия приостановит полеты в Турцию и Танзанию

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15-го апреля по первое июня из-за роста там случаев заболевания коронавирусом. На этот период туры в Турцию забронировали более полумиллиона россиян.

Сергей Мазаев: «Отдыхать будем либо на Черном море, и есть белый хлеб, либо есть белый хлеб на Черном море – это тоже неплохо», – рассказал он в интервью НСН

3

На бюджетные места в вузах разрешат поступать до 35 лет

Россиянам до 35 лет предложили разрешить учиться в вузах на бюджетных местах. Депутаты отмечают, что среди граждан старше 30 наблюдается повышенный спрос на получение высшего образования. Сейчас учиться на бюджете можно до 30 лет. 

Сергей Мазаев: «Это очень хорошая инициатива. Я бы предложил еще и многим депутатам начать опять с пятого класса средней школы. Пусть вспомнят письмо и чистописание, потому что порой такие перлы выдают наши избранники, что их можно на Евровидение посылать или на Юморины. Они всех там разорвут и победят. У нас самые веселые депутаты в истории парламентской жизни планеты Земля», – рассказал он в эфире НСН

4

В России насчитали более 660 тысяч бездомных собак

Названы регионы, где больше всего проживает бездомных собак. Это Республика Татарстан, Краснодарский край и Республика Башкортостан.

Сергей Мазаев: «Я собачник. У меня сердце сжимается, когда я вижу бездомную собаку. Это безобразие! Я знаю, что в Италии нет бездомных собак. Точно так же там нет и детских домов. Вот с кого нам нужно брать пример и общаться», – рассказал музыкант в интервью НСН

5

Россиянин пробил колесо в дорожной яме и посадил в ней редис

Житель Южно-Сахалинска Владимир Ильин пробил колесо в дорожной яме на улице Авиационной, после чего посадил в ней редис. Таким образом россиянин попытался привлечь внимание властей и общественности к проблеме.

Сергей Мазаев: «Если вообще все дороги засадить овощами будет больше пользы. Либо мы сделаем по всей стране такие дороги, как в Москве и Петербурге, либо мы сажаем картошку и редис», – заявил он в эфире НСН

6

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон захотел в президенты США

Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный как Cкала, не исключил возможность того, что в будущем он выдвинет свою кандидатуру на пост президента США. 

Сергей Мазаев: «Джонсон – прекрасный актер, красивый мужчина, но для того, чтобы быть президентом, нужно быть образованным человеком и знать, как устроен мир. Нужно с детства не пропускать уроки», – подытожил Сергей Мазаев в разговоре с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Моральный кодексСергей Мазаев
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