Лидер «Морального кодекса»: у нас самые веселые депутаты
Лидер группы «Моральный кодекс» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россиянам предложили раздать по 10 тысяч рублей просто так
Депутаты от «Справедливой России» планируют внести в Госдуму законопроект о выплате базового дохода для малоимущих. Парламентарии предлагают раздать населению по 10 тысяч рублей просто так.
Сергей Мазаев: «Какой-то абсолютный идиотизм. Это должны быть регулярные выплаты, а просто так дать людям по 10 тысяч рублей – это вообще не средства. Сергею Миронову нужно заняться вокалом, создать хор и петь, когда ему хочется что-то говорить. Это будет полезнее для страны», – заявил в эфире НСН Сергей Мазаев.
Россия приостановит полеты в Турцию и Танзанию
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15-го апреля по первое июня из-за роста там случаев заболевания коронавирусом. На этот период туры в Турцию забронировали более полумиллиона россиян.
Сергей Мазаев: «Отдыхать будем либо на Черном море, и есть белый хлеб, либо есть белый хлеб на Черном море – это тоже неплохо», – рассказал он в интервью НСН.
На бюджетные места в вузах разрешат поступать до 35 лет
Россиянам до 35 лет предложили разрешить учиться в вузах на бюджетных местах. Депутаты отмечают, что среди граждан старше 30 наблюдается повышенный спрос на получение высшего образования. Сейчас учиться на бюджете можно до 30 лет.
Сергей Мазаев: «Это очень хорошая инициатива. Я бы предложил еще и многим депутатам начать опять с пятого класса средней школы. Пусть вспомнят письмо и чистописание, потому что порой такие перлы выдают наши избранники, что их можно на Евровидение посылать или на Юморины. Они всех там разорвут и победят. У нас самые веселые депутаты в истории парламентской жизни планеты Земля», – рассказал он в эфире НСН.
В России насчитали более 660 тысяч бездомных собак
Названы регионы, где больше всего проживает бездомных собак. Это Республика Татарстан, Краснодарский край и Республика Башкортостан.
Сергей Мазаев: «Я собачник. У меня сердце сжимается, когда я вижу бездомную собаку. Это безобразие! Я знаю, что в Италии нет бездомных собак. Точно так же там нет и детских домов. Вот с кого нам нужно брать пример и общаться», – рассказал музыкант в интервью НСН.
Россиянин пробил колесо в дорожной яме и посадил в ней редис
Житель Южно-Сахалинска Владимир Ильин пробил колесо в дорожной яме на улице Авиационной, после чего посадил в ней редис. Таким образом россиянин попытался привлечь внимание властей и общественности к проблеме.
Сергей Мазаев: «Если вообще все дороги засадить овощами будет больше пользы. Либо мы сделаем по всей стране такие дороги, как в Москве и Петербурге, либо мы сажаем картошку и редис», – заявил он в эфире НСН.
Актер Дуэйн «Скала» Джонсон захотел в президенты США
Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный как Cкала, не исключил возможность того, что в будущем он выдвинет свою кандидатуру на пост президента США.
Сергей Мазаев: «Джонсон – прекрасный актер, красивый мужчина, но для того, чтобы быть президентом, нужно быть образованным человеком и знать, как устроен мир. Нужно с детства не пропускать уроки», – подытожил Сергей Мазаев в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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