Маякин: Nirvana - одна из любимых групп моей юности

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Фильм «Человек-паук: нет пути домой» заработал $260 млн за минувшие выходные в кинопрокате США. Кинолента показала второй результат по лучшему старту в прокате в американской истории. Это связано с тем, что посещаемость кинотеатров в США вернулась к допандемийному уровню. В настоящее время лидерство удерживает кинокартина «Мстители: финал». Кроме того, новый фильм о Человеке-пауке первым в эпоху пандемии собрал в США более $100 млн в стартовые выходные.

