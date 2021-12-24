Маякин: Nirvana - одна из любимых групп моей юности
Актер театра и кино Роман Маякин специально для НСН подготовил топ главных новостей, уходящей недели, на его взгляд.
Disney назвал самые популярные мультфильмы за десять лет вещания в России
Главным фаворитом стал мультфильм "Холодное сердце" (2013). За прошедшие годы картину о сестрах Анне и Эльзе транслировали 40 раз. В десятку самых популярных проектов вошли "Рапунцель: Запутанная история", "Моана", "Храбрая сердцем", "Красавица и Чудовище", "Рататуй" и "Корпорация монстров".
Роман Маякин: «Неплохие рекомендации, чтобы провести вечер у телеэкранов со своими детьми. А лично от себя порекомендую свои любимые мультфильмы - это «Тайна Коко» и «Валли», приятного просмотра!» - порекомендовал актер.
Образ Роберта Паттинсона в новом "Бэтмене" вдохновлен Куртом Кобейном
Когда в августе прошлого года в Сети появился первый трейлер предстоящего боевика, он сопровождался оркестровой версией песни Nirvana "Something In The Way". Оказалось, что выбор этого трека был неслучайным. По словам режиссера, эта мелодия стала ключом к формированию образа Брюса Уэйна (он же Бэтмен) в исполнении Паттинсона.
Роман Маякин: «Любопытное сочетание! Как никак Nirvana - это одна из любимых групп моей юности, а Бэтмен, пожалуй, один из любимых персонажей моего детства», - признался собеседник НСН.
«Человек-паук: нет пути домой» стал одним из самых кассовых фильмов в истории США
Фильм «Человек-паук: нет пути домой» заработал $260 млн за минувшие выходные в кинопрокате США. Кинолента показала второй результат по лучшему старту в прокате в американской истории. Это связано с тем, что посещаемость кинотеатров в США вернулась к допандемийному уровню. В настоящее время лидерство удерживает кинокартина «Мстители: финал». Кроме того, новый фильм о Человеке-пауке первым в эпоху пандемии собрал в США более $100 млн в стартовые выходные.
Роман Маякин: «Будем надеяться, что в ближайшее время в России мы тоже вернемся к допандемийному посещению кинотеатров. И будем видеть на экранах наших сказочных героев, как мне кажется, я вам в этом смогу помочь», - намекнул актер.
Мистический комедийный детектив о борьбе с нечистью «Отец Сергий» стартует в KION
Отец Сергий, которого играет Роман Маякин, бывший священник, отстранённый от служения. Теперь он раскрывает преступления, совершенные при участии темных сил.
Роман Маякин: «Премьера сериала состоится 5 января. Отец Сергий - бывший священник, который раскрывает преступления, совершенные при участии темных сил в образе злодеев из детских сказок Кощея, кота-баюна и Бабы-Яги. Для Сергия это и борьба со злом, и прибыльный бизнес. А моим напарником по этой светлой борьбе становится следователь Катя в исполнении прекрасной Лукерии Ильяшенко», - анонсировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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