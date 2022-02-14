Алан Маршал пригласил гостей на «Чартову Дюжину»

Алан Маршалл: «Компания "Вконтакте", в том числе, и сама социальная сеть, это большой игрок на концертном и музыкальном рынке страны. При их поддержке уже не один клип наших артистов получил большое количество зрителей, а новые песни нашли свою преданную аудиторию. Компания растет и развивается даже в эти сложные для индустрии времена, и это не может не радовать. Будем надеется, что новая команда добавит импульса в «прокачку» социальной сети», - сказал музыкальный продюсер.

