Алан Маршал пригласил гостей на «Чартову Дюжину»

Музыкальный продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршал специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня 

1

Степан Ковальчук займется развитием сервисов VK после кадровых перестановок в компании

 VK объявила о перестановках в руководстве. Часть топ-менеджеров из старой команды Mail.Ru Group покинет компанию, а на их места придут бывшие сотрудники «Ростелекома», где до этого работал новый глава VK Владимир Кириенко.

Алан Маршалл: «Компания "Вконтакте", в том числе, и сама социальная сеть, это большой игрок на концертном и музыкальном рынке страны. При их поддержке уже не один клип наших артистов получил большое количество зрителей, а новые песни нашли свою преданную аудиторию. Компания растет и развивается даже в эти сложные для индустрии времена, и это не может не радовать. Будем надеется, что новая команда добавит импульса в «прокачку» социальной сети», - сказал музыкальный продюсер.

2

Организаторы концертов готовятся к докладу Президенту РФ

Круглый стол, посвященный проблемам концертно-зрелищной индустрии, прошёл в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова в рамках подготовки доклада Президенту РФ в части правового положения субъектов предпринимательской деятельности в сфере организации развлекательных мероприятий прошел.

Алан Маршалл: «Фраза звучит очень сложно, но суть в том, что открытое обсуждение проблем индустрии развлечений, это безусловно правильный шаг. К сожалению, это далеко не первая попытка обсудить накопившиеся за два года пандемии проблемы. И пока в целом подвижек в нормализации негосударсвенной концертной деятельности нет. По-прежнему хочется верить, что в каком-то самом ближайшем будущем эти вопросы будут решены в открытом диалоге с властью», - отметил собеседник.

3

Ник Кейв, Оксимирон и «АукцЫон» выступят на фестивале «Боль»

Фестиваль «Боль» состоится в Москве на территории Шарикоподшипникового завода с 16 по 19 июня 2022 года.

Алан Маршалл: «Организаторам фестиваля «Боль» пожелаем удачи, а уже 22 февраля в московском клубе Adrenaline Stadium» состоится фестиваль и вручение премии «Чартова Дюжина»», - пригласил он.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Авторские НовостиРок-фестивальКонцерт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости