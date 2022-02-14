Алан Маршал пригласил гостей на «Чартову Дюжину»
Музыкальный продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршал специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Степан Ковальчук займется развитием сервисов VK после кадровых перестановок в компании
VK объявила о перестановках в руководстве. Часть топ-менеджеров из старой команды Mail.Ru Group покинет компанию, а на их места придут бывшие сотрудники «Ростелекома», где до этого работал новый глава VK Владимир Кириенко.
Алан Маршалл: «Компания "Вконтакте", в том числе, и сама социальная сеть, это большой игрок на концертном и музыкальном рынке страны. При их поддержке уже не один клип наших артистов получил большое количество зрителей, а новые песни нашли свою преданную аудиторию. Компания растет и развивается даже в эти сложные для индустрии времена, и это не может не радовать. Будем надеется, что новая команда добавит импульса в «прокачку» социальной сети», - сказал музыкальный продюсер.
Организаторы концертов готовятся к докладу Президенту РФ
Круглый стол, посвященный проблемам концертно-зрелищной индустрии, прошёл в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова в рамках подготовки доклада Президенту РФ в части правового положения субъектов предпринимательской деятельности в сфере организации развлекательных мероприятий прошел.
Алан Маршалл: «Фраза звучит очень сложно, но суть в том, что открытое обсуждение проблем индустрии развлечений, это безусловно правильный шаг. К сожалению, это далеко не первая попытка обсудить накопившиеся за два года пандемии проблемы. И пока в целом подвижек в нормализации негосударсвенной концертной деятельности нет. По-прежнему хочется верить, что в каком-то самом ближайшем будущем эти вопросы будут решены в открытом диалоге с властью», - отметил собеседник.
Ник Кейв, Оксимирон и «АукцЫон» выступят на фестивале «Боль»
Фестиваль «Боль» состоится в Москве на территории Шарикоподшипникового завода с 16 по 19 июня 2022 года.
Алан Маршалл: «Организаторам фестиваля «Боль» пожелаем удачи, а уже 22 февраля в московском клубе Adrenaline Stadium» состоится фестиваль и вручение премии «Чартова Дюжина»», - пригласил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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