Мариничев: размах кибермошенничества в России шокирует

Дмитрий Мариничев: «К сожалению, на сегодняшний день размах кибермошенничества в России зашкаливает. Я за то, чтобы Центробанк получил возможность блокировать счета потенциальных мошенников на какой-то срок, но с обязательством предоставить подтверждение того, что они имеют право пользоваться этими денежными средствами. Однако не стоит забывать, что имея такой инструментарий, блокироваться будут все переводы и под этот запрет попадут переводы добропорядочных граждан. До тех пор, пока мы, как нация, не набрались финансовой грамотности, такого рода ограничения жизнеспособны и позволят вернуть средства тем, кто стал жертвой мошенников»,– рассказал он НСН.

