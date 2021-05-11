Мариничев: размах кибермошенничества в России шокирует
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россиянам разрешат запрещать себе брать кредиты
В России разрабатывают закон «добровольного запрета» на кредиты для россиян. В случае его принятия гражданин сможет через личный кабинет в Госуслугах или с помощью банков запретить самому себе брать займы любого характера. Такое условие будет прописано в их кредитной истории.
Дмитрий Мариничев: «В первый раз встречаю закон о запрете получения какой-то услуги добровольно. С таким же успехом можно выпустить закон о запрете российским гражданам говорить какую-нибудь ерунду в состоянии алкогольного опьянения. Очень интересно посмотреть, какой из этой инициативы получится закон», – прокомментировал для НСН Дмитрий Мариничев.
Центробанк предложил надежный способ возврата денег жертвам кибермошенников
Центробанк России хочет упростить возврат денег жертвам кибермошенников. Похищенные средства на счетах злоумышленников хотят замораживать автоматически.
Дмитрий Мариничев: «К сожалению, на сегодняшний день размах кибермошенничества в России зашкаливает. Я за то, чтобы Центробанк получил возможность блокировать счета потенциальных мошенников на какой-то срок, но с обязательством предоставить подтверждение того, что они имеют право пользоваться этими денежными средствами. Однако не стоит забывать, что имея такой инструментарий, блокироваться будут все переводы и под этот запрет попадут переводы добропорядочных граждан. До тех пор, пока мы, как нация, не набрались финансовой грамотности, такого рода ограничения жизнеспособны и позволят вернуть средства тем, кто стал жертвой мошенников»,– рассказал он НСН.
Apple обратилась в суд из-за многомиллионного штрафа от ФАС
Компания Apple подала в суд на Антимонопольную службу России после того, как ФАС оштрафовала корпорация на $12 млн за нарушение антимонопольного законодательства.
Дмитрий Мариничев: «В такой крестовый поход против Apple уже пошли и иностранные компании. Различные государства хотят защитить свои национальные компании и национальные интересы, и это противостояние переходит в иное русло. Пристальное внимание властей к этой теме, а также разбор с точки зрения буквы закона абсолютно необходимы, потому что должна быть выработана общая концепция, в рамках которой будет сформирован информационный рынок завтрашнего дня», – подытожил в интервью НСН Дмитрий Мариничев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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