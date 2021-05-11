Мариничев: размах кибермошенничества в России шокирует

Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россиянам разрешат запрещать себе брать кредиты

В России разрабатывают закон «добровольного запрета» на кредиты для россиян. В случае его принятия гражданин сможет через личный кабинет в Госуслугах или с помощью банков запретить самому себе брать займы любого характера. Такое условие будет прописано в их кредитной истории.

Дмитрий Мариничев: «В первый раз встречаю закон о запрете получения какой-то услуги добровольно. С таким же успехом можно выпустить закон о запрете российским гражданам говорить какую-нибудь ерунду в состоянии алкогольного опьянения. Очень интересно посмотреть, какой из этой инициативы получится закон», – прокомментировал для НСН Дмитрий Мариничев.

2

Центробанк предложил надежный способ возврата денег жертвам кибермошенников

Центробанк России хочет упростить возврат денег жертвам кибермошенников. Похищенные средства на счетах злоумышленников хотят замораживать автоматически.

Дмитрий Мариничев: «К сожалению, на сегодняшний день размах кибермошенничества в России зашкаливает. Я за то, чтобы Центробанк получил возможность блокировать счета потенциальных мошенников на какой-то срок, но с обязательством предоставить подтверждение того, что они имеют право пользоваться этими денежными средствами. Однако не стоит забывать, что имея такой инструментарий, блокироваться будут все переводы и под этот запрет попадут переводы добропорядочных граждан. До тех пор, пока мы, как нация, не набрались финансовой грамотности, такого рода ограничения жизнеспособны и позволят вернуть средства тем, кто стал жертвой мошенников»,– рассказал он НСН.

3

Apple обратилась в суд из-за многомиллионного штрафа от ФАС

Компания Apple подала в суд на Антимонопольную службу России после того, как ФАС оштрафовала корпорация на $12 млн за нарушение антимонопольного законодательства.

Дмитрий Мариничев: «В такой крестовый поход против Apple уже пошли и иностранные компании. Различные государства хотят защитить свои национальные компании и национальные интересы, и это противостояние переходит в иное русло. Пристальное внимание властей к этой теме, а также разбор с точки зрения буквы закона абсолютно необходимы, потому что должна быть выработана общая концепция, в рамках которой будет сформирован информационный рынок завтрашнего дня», – подытожил в интервью НСН Дмитрий Мариничев.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Дмитрий Мариничев
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