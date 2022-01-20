Мариничев: Пока мы обсуждаем стандарты, мир уходит далеко вперед
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Роботы-курьеры "Яндекса" будут работать в Южной Корее
Функции курьеров в Южной Корее скоро возьмут на себя роботы российской компании "Яндекс". К настоящему времени работающие в России и США роботы "Яндекса" выполнили уже более 85 тысяч заказов. Ожидается, что вскоре такие курьеры также будут работать в ОАЭ.
Дмитрий Мариничев: «Эта новость, которой можно гордиться и которая говорит о высоком уровне технологической зрелости нашей отечественной компании. Мало кто знает, что «Яндекс» давно не покупает серверное оборудование у сторонних производителей. Она проектирует и делает его самостоятельно. И именно это позволяет «Яндексу» конкурировать с мировым лидерами», - резюмировал собеседник НСН.
В Финляндии изобрели тестер, определяющий коронавирус за секунды
Финская компания получила общеевропейский медицинский сертификат на тестер, определяющий коронавирус из выдыхаемого человеком воздуха за 45 секунд.
Дмитрий Мариничев: «Когда я впервые читал эту новость, я краем глаза увидел, что финская компания получила сертификат на тостер, определяющий коронавирус. Но в этой шутке всего лишь доля шутки, и в ближайшем будущем в нашем бытовом окружении будут присутствовать приборы, которые реально будут определять все и вся, и не только коронавирус», - спрогнозировал он.
Минцифры с Минстроем, Минпромторгом, девелоперами и IT-компаниями создадут стандарты для умного многоквартирного дома
Ведомство в документе описало минимальный перечень сервисов, используя которые дом и квартира будут умными. Минцифры вставило туда в качестве необходимых условий наличие платформы для контроля всех сервисов, системы распознавания лиц и номеров автомобилей, системы контроля за инфраструктурой ЖКХ. Также в документе указано, что в расширенный список стандартов могут входить роботизированные системы дома — робот-консьерж, робот-доставщик, робот-уборщик.
Дмитрий Мариничев: «С одной стороны, новость правильная - стандартизация в информационных средах должна быть. Но с другой стороны, не могу избавиться от улыбки и вспоминаю кадры великого фильма «Дом повышенной культуры быта». Только есть ли в этом смысл? Пока будут создавать стандарты для дома, робота-консьержа, мир шагнет далеко вперед», - отметил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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