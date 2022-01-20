Мариничев: Пока мы обсуждаем стандарты, мир уходит далеко вперед

Дмитрий Мариничев: «Когда я впервые читал эту новость, я краем глаза увидел, что финская компания получила сертификат на тостер, определяющий коронавирус. Но в этой шутке всего лишь доля шутки, и в ближайшем будущем в нашем бытовом окружении будут присутствовать приборы, которые реально будут определять все и вся, и не только коронавирус», - спрогнозировал он.

