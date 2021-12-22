Мариничев: Побороть кибермошенничество вряд ли возможно
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Первый в России 5G-полигон заработал в Москве
На базе Боткинской больницы в Москве заработал первый в России индустриальный 5G-полигон. На полигоне с помощью сети нового поколения будут проводить прикладные исследования и тестировать опытные образцы медицинских решений.
Дмитрий Мариничев: «Очень хорошие новости, учитывая то, что судьба 5G в России туманная и не определена. Как вы знаете, частоты для 5G в России заняты и пока их освобождать не очень-то хотят и стремятся. Даже в докладе президенту фигурирует эта проблема. А очень хочется получить новую технологию для России, чтобы быть конкурентными с точки зрения Интернета. И я напоминаю, что данная технология важна тем, что она позволяет подключать огромное количество вещей, которые коммуницируют по средствам сети Интернет», - отметил он.
На "Госуслугах" могут ввести обязательную двухфакторную авторизацию
В 2022 году двухфакторная аутентификация на портале госуслуг станет обязательной. Это означает, что для входа в личный кабинет пользователям нужно будет ввести не только логин и пароль, но и код, который они получат через СМС.
Дмитрий Мариничев: «Я абсолютно убежден, что вы и без обязательной двухфакторной аутентификации, ее уже используете во многих сервисах, где она предоставляется. Хорошо, что это дошло и до госуслуг. Если вы самостоятельно без напоминая не включили ее, то я вам очень рекомендую сделать пару тройку кликов и подключить. А безопасность ваших персональных данных будет с ее помощью намного надежнее. И хорошо, что законодатель думает о гражданах и иногда побуждает их к действиям, которые направлены на их же безопасность», - резюмировал собеседник НСН.
Эксперт оценил ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году
Ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году оценивается в 90 миллиардов рублей против порядка 70 миллиардов рублей годом ранее.
Дмитрий Мариничев: «Действительно, от года в год объем потерь экономики существенно возрастает и ничего мы с этим поделать не можем. Но в то же время и объем цифровой экономики становится большим. Проблема мошенничества в сети очень серьезная, мы, конечно, будем с ней бороться, но не уверен, что сможем искоренить ее полностью», - сказал он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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