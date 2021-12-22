Мариничев: Побороть кибермошенничество вряд ли возможно

Дмитрий Мариничев: «Я абсолютно убежден, что вы и без обязательной двухфакторной аутентификации, ее уже используете во многих сервисах, где она предоставляется. Хорошо, что это дошло и до госуслуг. Если вы самостоятельно без напоминая не включили ее, то я вам очень рекомендую сделать пару тройку кликов и подключить. А безопасность ваших персональных данных будет с ее помощью намного надежнее. И хорошо, что законодатель думает о гражданах и иногда побуждает их к действиям, которые направлены на их же безопасность», - резюмировал собеседник НСН.

