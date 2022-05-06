Мариничев: Криптобиржи будут вводить ограничения для российских пользователей

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5 мая 2022 года администрация криптобиржи Coinbase предупредила о вводе ограничений для пользователей из России и резидентов страны со счетами более €10 тыс. в качестве меры соблюдения международных санкций. Coinbase уточнила, что у российских клиентов есть время до 31 мая, чтобы вывести свои деньги с аккаунтов. Также им сейчас запрещено пополнять свои счета. В случае нарушения новых условий платформы все счета таких пользователей будут заморожены или заблокированы без возможности возврата до снятия санкций.

