Мариничев: Криптобиржи будут вводить ограничения для российских пользователей

Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели


1

Криптобиржа Coinbase вводит ограничения для пользователей из России со счетами более €10 тыс

5 мая 2022 года администрация криптобиржи Coinbase предупредила о вводе ограничений для пользователей из России и резидентов страны со счетами более €10 тыс. в качестве меры соблюдения международных санкций. Coinbase уточнила, что у российских клиентов есть время до 31 мая, чтобы вывести свои деньги с аккаунтов. Также им сейчас запрещено пополнять свои счета. В случае нарушения новых условий платформы все счета таких пользователей будут заморожены или заблокированы без возможности возврата до снятия санкций.

Дмитрий Мариничев: «Coinbase - не первая биржа, которая вводит санкции и ограничения для пользователей из России. И с этим, я думаю, мы будем сталкиваться всё чаще и чаще, потому что в большинстве своём биржи являются посредниками, то есть третьими лицами. Они находятся в какой-либо юрисдикции и, естественно, обязаны выполнять законы своих правительств и государств», - пояснил собеседник. 

2

Робота-повара обучили пробовать еду и определять количество специй

Робот-повар, который уже был обучен готовить омлеты на основе отзывов дегустаторов, научился пробовать девять различных вариаций яичницы-болтуньи с помидорами и составлять «карты вкуса» блюд. 

Дмитрий Мариничев: «Эта новость, как мультик про «Вовку в Тридевятом царстве»: «А что - и есть вы заменять теперь будете?» Так и представляется робот-повар, который сам приготовил, сам попробовал, сам поел, сам остался доволен. А что нам остаётся? Куда движется мир?» - пошутил он. 


3

Канадская Visier купила сервис предсказаний выгорания сотрудников

Канадская компания HR-аналитики Visier приобрела сервис Yva.ai Давида Яна, который предсказывает выгорание и увольнение сотрудников. Он помогает управлять распределёнными командами, повышать вовлечённость сотрудников и следить за уровнем стресса.

Дмитрий Мариничев: «Мне вообще очень нравится все идеи, задумки, которые воплощает в жизнь Давид, они обычно опережают своё время. Поэтому хочу поздравить Давида. Уверен, что это отличная сделка, и ни разу не сомневаюсь, что этот хороший и, вероятно, качественный продукт полезен для формирования новой системы управления распределёнными командами. И соответственно, для создания не только мотивации, но и увлечённости сотрудников в общее дело», - резюмировал он. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Авторские НовостиРоботыКриптовалютаТехнологии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости