Мариничев: Комфортные условия не для людей, а для идей

Дмитрий Мариничев: «Эта новость, несомненно, относится к классу позитивных. Конечно же, нужно создавать комфортные условия здесь у нас в стране для тех, кто не очень здорово чувствует себя там. Однако, в моем понимании, где-то здесь есть логическая ошибка. Мне кажется, нужно создавать условия не для конкретно людей, а для идей, которые люди могут реализовать здесь. И основной упор делать на ценность принятия этих новых идей и возможность их реализовывать специалистами», - предложил собеседник.

