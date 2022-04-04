Мариничев: Комфортные условия не для людей, а для идей
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
В РФ запустят программу по возвращению высококвалифицированных соотечественников
Минтруд и Минпромторг подтвердили, что в России готовится новая программа по возвращению соотечественников — высококлассных специалистов. Она затронет тех, кто сейчас ощущает себя некомфортно в зарубежных странах и хочет вернуться в РФ. В Минтруде заявили, что наиболее востребованными работодателями остаются IT-специалисты и инженерно-технические работники.
Дмитрий Мариничев: «Эта новость, несомненно, относится к классу позитивных. Конечно же, нужно создавать комфортные условия здесь у нас в стране для тех, кто не очень здорово чувствует себя там. Однако, в моем понимании, где-то здесь есть логическая ошибка. Мне кажется, нужно создавать условия не для конкретно людей, а для идей, которые люди могут реализовать здесь. И основной упор делать на ценность принятия этих новых идей и возможность их реализовывать специалистами», - предложил собеседник.
«Ростех» показал первый в России миниатюрный OLED-дисплей
Разработчики пояснили, что размер устройства сопоставим с десятирублевой монетой. Модуль обладает разрешением 1280х1024 пикселей при шаге пикселей в 12 мкм. Причем диагональ дисплея получается около 0,9" (2,2 см).
Дмитрий Мариничев: «Я хорошо знаю, что у нас как-то больше принято стебаться над отечественными разработками, чем ими гордиться и пытаться их приобрести. Но я абсолютно искренне радуюсь любым новинкам, производственным мощностям, товарам и услугам, которые придумываются и реализовываются на территории нашей страны», - резюмировал он.
Ученые изобрели робота-слизняка на магнитах
Ученые продемонстрировали робота-слизняка на магнитах, который способен «очень сильно деформироваться», ужиматься и перемещаться по узким пространствам. Слизь, которая управляется магнитами, также является хорошим проводником электричества и может использоваться для соединения электродов между собой, отмечают создатели.
Дмитрий Мариничев: «Быть может, звучит это как хохма, но на самом деле, это очень крутые технологии. И очень здорово, что они уже приходят в нашу жизнь. Такие вот роботы из фильма «Терминатор» очень важны для улучшения качества жизни», - пояснил собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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