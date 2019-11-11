Мариничев: Китай создает 6G, чтобы управлять планетой
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Более половины россиян поддерживают ограничение доступа детей к гаджетам
Более половины россиян поддерживают ограничение доступа детей к гаджетам, а четверть граждан считают необходимым наличие двойного аккаунта, чтобы следить за поведением несовершеннолетних в интернете. 17% опрошенных заявили, что дети вообще не должны использовать технические устройства.
Дмитрий Мариничев: «Нужно, конечно же, давать возможность детям пользоваться гаджетами, нужно помогать им осознавать тот вред, который они могут нанести себе с помощью этих гаджетов, и, конечно же, необходимо контролировать использование гаджетов детьми. Тем более, сейчас об этом достаточно много думают сами электронных устройств, предлагая ознакомиться с еженедельным или ежедневным отчетом о том, как ваш ребенок использовал гаджет. Ну и не забываем, что любой гаджет, подключенный к сети интернет, использует подключение к сети, которое принадлежит взрослым, а не ребенку. Ребенок должен пользоваться сетью только с вашего позволения. И если вы об этом помните, то все встает на свои места. Удачи вам в воспитании детей и будьте аккуратны!», - предупредил Дмитрий Мариничев в эфире НСН.
Наличные деньги остаются наиболее часто используемым россиянами средством оплаты
Наличные деньги остаются наиболее часто используемым россиянами средством оплаты — им пользуется 89% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Левада-центром». Согласно результатам исследования, следующим по популярности средством оплаты являются дебетовые карты, которыми иногда расплачивается 58% опрошенных. Полностью отказались от использования наличных денег 2% респондентов.
Дмитрий Мариничев: «Что удивляет больше всего, так это 2% россиян, которые полностью отказались от наличных денег. Интересно было бы посмотреть, как они это сделали. А еще хочу обратить внимание на то, что в этом исследовании нет ни слова о людях, которые используют электронные заменители наличных денег. Ведь что такое наличные деньги? Это транзакции, происходящие без каких-либо посредников. Ни карты, ни что-либо аналогичное таковыми не являются. А вот, скажем, криптоденьги таковыми являются. И они также достаточно бурно будут входить в нашу жизнь», - заявил он НСН.
Китай начал разработку сетей 6G
Министерство науки и технологий Китая начало разработку сетей шестого поколения (6G). Работу параллельно ведут две группы, каждая из которых должна будет представить свои предложения по развитию связи следующего поколения.
Дмитрий Мариничев: «Обычно, когда люди читают такие новости, реагируют так: кому нужны эти скорости и эти технологии? Но это, конечно, неправильные рассуждения, потому, что Китай хочет взять пальму первенства в технологиях, которые, по сути, позволят править миром. Как бы пафосно это ни звучало, но так и есть. Поэтому хотелось бы, чтобы и Россия не сидела сложа руки, чтобы не быть аутсайдером», - подчеркнул Дмитрий Мариничев в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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