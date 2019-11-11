Мариничев: Китай создает 6G, чтобы управлять планетой

Дмитрий Мариничев: «Нужно, конечно же, давать возможность детям пользоваться гаджетами, нужно помогать им осознавать тот вред, который они могут нанести себе с помощью этих гаджетов, и, конечно же, необходимо контролировать использование гаджетов детьми. Тем более, сейчас об этом достаточно много думают сами электронных устройств, предлагая ознакомиться с еженедельным или ежедневным отчетом о том, как ваш ребенок использовал гаджет. Ну и не забываем, что любой гаджет, подключенный к сети интернет, использует подключение к сети, которое принадлежит взрослым, а не ребенку. Ребенок должен пользоваться сетью только с вашего позволения. И если вы об этом помните, то все встает на свои места. Удачи вам в воспитании детей и будьте аккуратны!», - предупредил Дмитрий Мариничев в эфире НСН.

