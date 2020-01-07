Мариничев: Суверенный рунет нужен, но пока оставляет желать лучшего

Дмитрий Мариничев: «Мне понравилось, что он победил на выборах. Конечно, было много шуток, хотя Зеленский сам большой шутник относительно этого события. Я не хочу напоминать вам фразу, что "каждая кухарка может управлять государством", потому что правильно он звучит так: "каждая кухарка может научиться управлять государством". И я абсолютно убежден, что любой гражданин своей страны в состоянии это освоить. А чтобы обезопасить страну от управленца-самодура, гражданские институты должны в любых государстве и обществе иметь превалирующее воздействие. И тогда задача руководителя – нахождение баланса интересов тех людей, кто реально компетентны в своих отраслях и областях знаний», – комментирует Дмитрий Мариничев эфире НСН.

