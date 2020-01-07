Мариничев: Суверенный рунет нужен, но пока оставляет желать лучшего
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ушедшего 2019 года.
Президентом Украины стал Владимир Зеленский
На выборах президента Украины победу одержал бывший актер и юморист Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,22% избирателей. Бывший глава государства Петр Порошенко получил поддержку 25,45% проголосовавших.
Дмитрий Мариничев: «Мне понравилось, что он победил на выборах. Конечно, было много шуток, хотя Зеленский сам большой шутник относительно этого события. Я не хочу напоминать вам фразу, что "каждая кухарка может управлять государством", потому что правильно он звучит так: "каждая кухарка может научиться управлять государством". И я абсолютно убежден, что любой гражданин своей страны в состоянии это освоить. А чтобы обезопасить страну от управленца-самодура, гражданские институты должны в любых государстве и обществе иметь превалирующее воздействие. И тогда задача руководителя – нахождение баланса интересов тех людей, кто реально компетентны в своих отраслях и областях знаний», – комментирует Дмитрий Мариничев эфире НСН.
Пожар в Нотр-Даме
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля — загорелись строительные леса на чердаке, где велись реставрационные работы. Потушить огонь удалось лишь на следующий день. В результате пожара были уничтожены деревянная крыша и шпиль.
Дмитрий Мариничев: «Считаю это событие одним из самых важных 2019 года не только по причине того, что горел Нотр-Дам. Пожар ознаменовал весь тот смысл нашего нахождения в бытии. Какого бы технологического прогресса и духовного состояния мы не достигли, мы сильно уязвимы перед природой, событиями, человеческим фактором. Но у любого отрицательного события будет и какая-то положительная связь», – говорит он с интервью с НСН.
Вступил в силу закон о суверенном Рунете
Российский президент Владимир Путин подписал закон о создании суверенного российского интернета. Он вступил в силу с 1 ноября 2019 года.
Дмитрий Мариничев: «Закон действительно резонансный. Я не являюсь апологетом этой идеи. Не считаю, что законопроект необходимо было принимать, не верю в его глубокую осмысленность. Но в то же время, я не готов его огульно критиковать. Доля разумности в нем присутствует, и, по крайней мере, декларируемые цели, которых нужно было достичь с точки зрения устойчивого функционирования российского сегмента сети интернет, в нем тоже присутствуют. Но реализация оставляет желать лучшего», – убеждает Дмитрий Мариничев в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.