Мариничев: К фейковым рассылкам нужно относиться пофигистически
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Двоих россиянок оштрафовали по закону о фейковых новостях
Двоих жительниц Амурской области оштрафовали по закону о фейковых новостях из-за сообщений в WhatsApp. Они пересылали сообщения от неизвестных пользователей, потому что переживали за родных, живущих в зоне затопления.
Дмитрий Мариничев: «Может быть, я сейчас скажу немного цинично, но к фейковым новостям и вообще к тому, что распространяется неизвестными абонентами, нужно относится немного пофигистически. И, ни в коем случае, не распространять эти сообщения самостоятельно. В противном случае вы поддерживаете автоматизированный процесс распространения слухов и сплетен. Просьба просто думать и относится скептически ко всему, что получено из непроверенных источников. И дело здесь даже не в штрафах, а в здравом смысле. Ведь именно он отличает нас с вами от бездушных машин и компьютеров», - отметил Дмитрий Мариничев в беседе с НСН.
«Билайн» подтвердил факт утечки базы данных клиентов
Компания «Вымпелком» («Билайн») подтвердила факт утечки базы данных клиентов. Речь идет о базе абонентов домашнего интернета по состоянию на 2017 год. Отмечается, что база доступна для скачивания на файлообменниках – речь может идти о данных почти 8 миллионов абонентов.
Дмитрий Мариничев: «Конечно же, никто не застрахован от утечек такого рода. Единственное, что могу сказать по этому поводу (может быть, это кого-то утешит), все похищенные персональные данные, которые оказались в свободном доступе, не являются слишком уж чувствительными. И с их помощью мошенники не смогут списать деньги с вашего баланса или банковского счета. Скорее, посредством телефонного звонка к вам могут втереться в доверие, попытаться выудить какой-то пароль или код из SMS-сообщения, якобы от имени оператора сотовой связи или банка. Здесь нужно быть очень аккуратным и не сообщать никому ни пароли, ни кодовые слова, ничего. Помните: ни операторы, ни представители банков не звонят своим клиентам, чтобы уточнить чувствительную персональную информацию!» - предупредил он в эфире НСН.
В этом году россияне чаще всего приобретали в интернете электронику и бытовую технику
В этом году россияне чаще всего приобретали в интернете электронику и бытовую технику. Об этом свидетельствуют данные платформы фискальных данных «Такском». Отмечается, что средний чек покупки составляет 8,4 тыс. рублей. На втором месте по популярности – одежда и обувь. Здесь средний чек – 4,3 тыс. рублей.
Дмитрий Мариничев: «Это, все-таки, замечательно! В данном случае, процесс автоматизации – ничто иное, как выбрасывание из цепочки купли-продажи лишнего звена: посредника. Ну, то есть, продавца. Благодаря, опять же, информационным технологиям, интернету, покупатель сейчас, как правило, знает о товаре, который он хочет приобрести, гораздо больше, чем продавец. Чем может в данном случае помочь продавец? Да, в принципе, ничем! Он только возьмет свои комиссионные. Вот так меняется жизнь. Как говорится, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. А, в данном случае, если мы не идем в магазин, магазин приходит к нам», - сказал НСН Дмитрий Мариничев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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