Мариничев: К фейковым рассылкам нужно относиться пофигистически

Дмитрий Мариничев: «Конечно же, никто не застрахован от утечек такого рода. Единственное, что могу сказать по этому поводу (может быть, это кого-то утешит), все похищенные персональные данные, которые оказались в свободном доступе, не являются слишком уж чувствительными. И с их помощью мошенники не смогут списать деньги с вашего баланса или банковского счета. Скорее, посредством телефонного звонка к вам могут втереться в доверие, попытаться выудить какой-то пароль или код из SMS-сообщения, якобы от имени оператора сотовой связи или банка. Здесь нужно быть очень аккуратным и не сообщать никому ни пароли, ни кодовые слова, ничего. Помните: ни операторы, ни представители банков не звонят своим клиентам, чтобы уточнить чувствительную персональную информацию!» - предупредил он в эфире НСН.

