Мариничев: Дипфейки могут быть полезны
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Илон Маск анонсировал появление робота-гуманоида Tesla Bot
Американский предприниматель Илон Маск анонсировал выпуск робота-гуманоида Tesla Bot, который должен выполнять небезопасные, повторяющиеся или скучные задачи.
Дмитрий Мариничев: «Вот и настал тот день, когда тихой сапой на наши кухни начинают пробираться роботы. И не за горами то прекрасное утро, когда чашечку кофе вы получите из электрической клешни. Я думаю, что действительно роботы-гуманоиды войдут в нашу жизнь быстро легко и бесповоротно», - прокомментировал он Радиоточке НСН.
«Роскомсвобода» подала коллективный иск против Роскомнадзора из-за замедления Twitter
«Роскомсвобода» подала коллективный иск против Роскомнадзора из-за замедления Twitter и требует прекратить это делать. 23 истца считают, что 160 суток назад РКН незаконно начал ограничивать доступ к платформе с помощью оборудования ТСПУ (технических средства противодействия угрозам, установленных ведомством у провайдеров), нарушил их права, как пользователей интернета, а также лишил их важного сетевого инструмента для коммуникации и обмена информацией в личных и деловых целях.
Дмитрий Мариничев: «Мое мнение, это хорошо, потому что если Роскомнадзор прав, то он легко докажет это в суде. А если он все же не прав, то мы увидим первый, но значимый элемент общественного контроля», - отметил омбудсмен.
Дипфейки добрались до «Цифровой экономики»
Власти опасаются, что позволяющая искажать изображения и звуки технология окажется «не в тех руках». Правительственная комиссия утвердила «дорожную карту» развития новых интернет-технологий. Среди ожидаемых целей реализации — борьба с дипфейками. Власти уже называли такие подделки «новой угрозой» и «очень страшной штукой». К 2024 году точность отечественных решений по выявлению сгенерированного и выдаваемого за реальный контента (так называемые дипфейки), а также инфоповодов, распространяемых ботами, должна достичь 70%.
Дмитрий Мариничев: «К сожалению, это действительно технологический вызов ближайшего будущего, и не только будущего, но и настоящего. Дипфейки, которые выдают за правдивую абсолютно ложную информацию, и мы как люди, привыкшие верить тому же телевизору, мы легко «проглатываем» такую информацию. И отсутствие технической возможности отличить, что есть правда, а что вымысел может привести к технологическим эпидемиям. Но хочу отметить еще одну особенность дипфейков: некоторые крупные компании задумались, что дипфейки могут быть полезны, и с помощью такого рода технологий они изменяют видеопоток так, чтобы на нем нельзя было определить лицо человека. Таким образом, они помогают бороться с нехорошими режимами, которые преследуют своих граждан», - добавил собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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