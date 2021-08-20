Мариничев: Дипфейки могут быть полезны

Дмитрий Мариничев: «К сожалению, это действительно технологический вызов ближайшего будущего, и не только будущего, но и настоящего. Дипфейки, которые выдают за правдивую абсолютно ложную информацию, и мы как люди, привыкшие верить тому же телевизору, мы легко «проглатываем» такую информацию. И отсутствие технической возможности отличить, что есть правда, а что вымысел может привести к технологическим эпидемиям. Но хочу отметить еще одну особенность дипфейков: некоторые крупные компании задумались, что дипфейки могут быть полезны, и с помощью такого рода технологий они изменяют видеопоток так, чтобы на нем нельзя было определить лицо человека. Таким образом, они помогают бороться с нехорошими режимами, которые преследуют своих граждан», - добавил собеседник НСН.

