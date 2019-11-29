Мариничев: Депутаты! Не будите в народе зверя!
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Большинство россиян заявили о несовпадении интересов властей и народа
Большинство (72%) россиян заявили о несовпадении интересов властей и народа, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Каждый пятый заявил об отсутствии обратной связи между теми, кто принимает решения.
Дмитрий Мариничев: «Плохо, конечно, очень высокий процент. И говорит он только о том, что россияне не ассоциируют власть с народом и не представляют власти из народа. То есть, скорее, наши соотечественники воспринимают власть, как некую отдельную сущность. И в таком ключе они, конечно же, абсолютно правы. Любая сущность будет бороться за свое собственное выживание, а никак не жить в интересах кого бы то ни было еще. Наверное, даже в мире информационных технологий это будет продолжаться, потому, что все, все-таки, у нас в головах а еще в ощущении, которое в этих головах живет. Поэтому надо серьезно менять отношение и, в первую очередь, отношение к осознанию власти. Только тогда она будет властью народа, и ситуация «власть-отдельно, народ-отдельно» изменится», - отметил Дмитрий Мариничев, общаясь с НСН.
31 декабря хотят сделать выходным
В Госдуму внесён законопроект о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря. Авторы инициативы отмечают, что если 31-ое декабря выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме в связи с подготовкой к празднованию Нового года.
Дмитрий Мариничев: «Не трогайте календарь! 31 декабря – рабочий день официально, и абсолютно прекрасный, абсолютно не рабочий день по существу. Так оставьте все, как есть. Займитесь какими-нибудь разумными инициативами, и не делайте глупостей. Не будите в народе зверя», - призвал он в беседе с НСН.
Елизавета II может отказаться от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отказаться от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего старшего сына Чарльза. По сведениям СМИ, возможное отречение королевы может случиться в апреле 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
Дмитрий Мариничев: «Есть люди, которые олицетворяют собой эпоху. А королева Великобритании не просто олицетворяет эпоху, она – и есть эпоха. В момент ее отречения от престола мир столкнется с новым вызовом. Он уже не будет прежним, не будет таким, каким был очень много лет. Давайте пожелаем королеве Великобритании Елизавете II здоровья и, как у нас говорят, многие лета», - сказал Дмитрий Мариничев в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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