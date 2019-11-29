Мариничев: Депутаты! Не будите в народе зверя!

Дмитрий Мариничев: «Плохо, конечно, очень высокий процент. И говорит он только о том, что россияне не ассоциируют власть с народом и не представляют власти из народа. То есть, скорее, наши соотечественники воспринимают власть, как некую отдельную сущность. И в таком ключе они, конечно же, абсолютно правы. Любая сущность будет бороться за свое собственное выживание, а никак не жить в интересах кого бы то ни было еще. Наверное, даже в мире информационных технологий это будет продолжаться, потому, что все, все-таки, у нас в головах а еще в ощущении, которое в этих головах живет. Поэтому надо серьезно менять отношение и, в первую очередь, отношение к осознанию власти. Только тогда она будет властью народа, и ситуация «власть-отдельно, народ-отдельно» изменится», - отметил Дмитрий Мариничев, общаясь с НСН.

