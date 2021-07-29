Дмитрий Мариничев: 5G нужно роботам, а не людям

Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Раскрыта цена легендарного телефона Nokia

Аппарат Nokia 6310 доступен для покупки за 4490 рублей. Таким образом, новая версия легендарного аппарата бренда является одним из самых дешевых телефонов в линейке Nokia. Гаджет представлен в черном и зеленом цветах.

Дмитрий Мариничев: «У кого из нас не было телефона Nokia или Motorola и как это было здорово и приятно. Что интересно, раньше мода возвращалась каждые 30-40 лет, то теперь время микроэлектронники, в моду начали возвращаться телефону и легендарная "змейка"», - сказал он.

2

Операторы связи раскритиковали требования РКН для работы «суверенного рунета».

Сотовые операторы заявили, что новые требования Минцифры по модернизации оборудования Роскомнадзора для исполнения закона о «суверенном рунете» негативно отразятся на качестве услуг и стабильности работы сетей. Компании не устраивает то, что теперь чиновники могут возложить на них обязанность по увеличению пропускной способности оборудования и ввести финансовую ответственность за его сохранность.

Дмитрий Мариничев: «Конечно, я всей душой и сердцем я на стороне операторов связи. Они согласились с тем, что согласились поставить к себе оборудование, которое они не контролируют. Они согласились со многими финансовыми нагрузками, которые частично и достаточно быстро перекладываются на наши полечи, плечи пользователей Интернета и сотовой связи. Они со многим соглашаются, но в какой-то момент времени и они подают голос, критикуют, сопротивляются и высказывают свою позицию. И это очень-очень правильно, потому что отраслевая позиция имеет очень важное значение, иначе чиновники могут перегнуть палку и довести до абсурда ситуацию с точки зрения безопасности или суверинизации Интернета », - рассказал интернет-омбудсмен.

3

Почти 40 % владельцев отключают 5G в новых смартфонах

Хотя число смартфонов с поддержкой связи пятого поколения стремительно растёт, технология не так востребована, как это можно было ожидать. Многим в течение дня достаточно Wi-Fi подключения, некоторым хватает 4G LTE, а других просто не устраивает качество соединений нового типа. Оказалось, около 40% пользователей вовсе отключают 5G. 

Дмитрий Мариничев: «Людям не нужны сверхновые, ультрасовременные технологии, это абсолютно естественно. 5G нужно в первую очередь устройствам, продуктам и услугам, которые создает человек. Для того, чтобы роботы могли общаться между собой им нужно постоянное высокоскоростное соединение, именно это обеспечивает 5G», - пояснил Мариничев Радиоточке НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Мариничев
ТЕГИ:Авторские НовостиСотовые ОператорыСуверенный Интернет
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