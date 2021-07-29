Дмитрий Мариничев: 5G нужно роботам, а не людям
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Раскрыта цена легендарного телефона Nokia
Аппарат Nokia 6310 доступен для покупки за 4490 рублей. Таким образом, новая версия легендарного аппарата бренда является одним из самых дешевых телефонов в линейке Nokia. Гаджет представлен в черном и зеленом цветах.
Дмитрий Мариничев: «У кого из нас не было телефона Nokia или Motorola и как это было здорово и приятно. Что интересно, раньше мода возвращалась каждые 30-40 лет, то теперь время микроэлектронники, в моду начали возвращаться телефону и легендарная "змейка"», - сказал он.
Операторы связи раскритиковали требования РКН для работы «суверенного рунета».
Сотовые операторы заявили, что новые требования Минцифры по модернизации оборудования Роскомнадзора для исполнения закона о «суверенном рунете» негативно отразятся на качестве услуг и стабильности работы сетей. Компании не устраивает то, что теперь чиновники могут возложить на них обязанность по увеличению пропускной способности оборудования и ввести финансовую ответственность за его сохранность.
Дмитрий Мариничев: «Конечно, я всей душой и сердцем я на стороне операторов связи. Они согласились с тем, что согласились поставить к себе оборудование, которое они не контролируют. Они согласились со многими финансовыми нагрузками, которые частично и достаточно быстро перекладываются на наши полечи, плечи пользователей Интернета и сотовой связи. Они со многим соглашаются, но в какой-то момент времени и они подают голос, критикуют, сопротивляются и высказывают свою позицию. И это очень-очень правильно, потому что отраслевая позиция имеет очень важное значение, иначе чиновники могут перегнуть палку и довести до абсурда ситуацию с точки зрения безопасности или суверинизации Интернета », - рассказал интернет-омбудсмен.
Почти 40 % владельцев отключают 5G в новых смартфонах
Хотя число смартфонов с поддержкой связи пятого поколения стремительно растёт, технология не так востребована, как это можно было ожидать. Многим в течение дня достаточно Wi-Fi подключения, некоторым хватает 4G LTE, а других просто не устраивает качество соединений нового типа. Оказалось, около 40% пользователей вовсе отключают 5G.
Дмитрий Мариничев: «Людям не нужны сверхновые, ультрасовременные технологии, это абсолютно естественно. 5G нужно в первую очередь устройствам, продуктам и услугам, которые создает человек. Для того, чтобы роботы могли общаться между собой им нужно постоянное высокоскоростное соединение, именно это обеспечивает 5G», - пояснил Мариничев Радиоточке НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- Илон Маск поздравил Рогозина со стыковкой модуля «Наука» с МКС
- Россия перебросит войска на учения у узбекско-афганской границы
- Первая в истории встреча министров культуры стран «большой двадцатки» началась в Риме
- Более 100 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании в Москве
- Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
- Названы самые вредные продукты в плане онкологии
- Украинский генерал пообещал «послать Россию в нокаут»
- В Мордовии планируют запустить рейсы в Калининград и Казань
- Диетолог раскрыла страшные последствия увлечения красным мясом
- На российском модуле «Наука» незапланированно включились двигатели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru