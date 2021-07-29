Дмитрий Мариничев: 5G нужно роботам, а не людям

Дмитрий Мариничев: «Конечно, я всей душой и сердцем я на стороне операторов связи. Они согласились с тем, что согласились поставить к себе оборудование, которое они не контролируют. Они согласились со многими финансовыми нагрузками, которые частично и достаточно быстро перекладываются на наши полечи, плечи пользователей Интернета и сотовой связи. Они со многим соглашаются, но в какой-то момент времени и они подают голос, критикуют, сопротивляются и высказывают свою позицию. И это очень-очень правильно, потому что отраслевая позиция имеет очень важное значение, иначе чиновники могут перегнуть палку и довести до абсурда ситуацию с точки зрения безопасности или суверинизации Интернета », - рассказал интернет-омбудсмен.

