Марголис: У Киркорова глобус вращается в отдельную сторону

Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Филипп Киркоров даст больше ста концертов в честь 55-летия

Филипп Киркоров даст больше ста концертов в рамках всероссийского гастрольного тура, который стартует с 27 по 30 апреля 2022 года на сцене Государственного Кремлевского дворца. Новое шоу «55. Gold The Greatest Hits» приурочено к 55-летнему юбилею артиста. 

Михаил Марголис: «У Филиппа все гигантское: от роста до размахов его проектов. Этот тур, наверное, растянется даже на 2023 год. Поскольку у Филиппа, видимо, ещё и глобус вращается не как у всех, в отдельную сторону, он считает, что это самое подходящее время для концертов», - сказал писатель.   

2

Лиам Гэллахер выпустил новый сингл и клип «Better Days»

Ролик был снят на крыше исторического здания отеля Midland в Манчестере режиссером Полом Дагдейлом. Песня «Better Days» войдет в новый альбом Гэллахера «C'mon You Know». Пластинка выйдет 27 мая на лейбле Warner.

Михаил Марголис: «Да, возвращаемся к битловской истории. Но самое главное, что выручка от продаж этого сингла будет передана организации, которая занимается помощью детям, жертвам различных военных конфликтов», - отметил собеседник. 

3

Документальный фильм о Джордже Майкле выйдет к его дню рождения

Документальный фильм о Джордже Майкле «Freedom Uncut» выйдет в мировой кинопрокат 22 июня 2022 года. В ленту войдут эксклюзивные кадры из его личного архива, а также концертные съемки и интервью со многими любимыми артистами Майкла. 

Михаил Марголис: «Джорджу Майклу в следующем году исполнилось бы 60 лет., поэтому какие-то большие юбилейные истории напрашивались бы в 2023 году. Но люди, которые занимаются трибьютами не стали ждать. И уже 22 июня нынешнего 2022 года в прокат выходит документальный фильм. Повествование начнется с альбома «Faith» 1987 года и до ухода певца в конце 2016 года. Причем эту картину ещё сам Майкл практически полностью успел озвучить. То есть затевался этот фильм еще давно, и вот теперь выходит в прокат. Мне кажется, эта вещь будет интересна многим, прежде всего поклонникам Майкла, которых массы, но и вообще людям, интересующимся историей современной музыки», - резюмировал музыкальный критик. 

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