Марголис: У Киркорова глобус вращается в отдельную сторону

Михаил Марголис: «Джорджу Майклу в следующем году исполнилось бы 60 лет., поэтому какие-то большие юбилейные истории напрашивались бы в 2023 году. Но люди, которые занимаются трибьютами не стали ждать. И уже 22 июня нынешнего 2022 года в прокат выходит документальный фильм. Повествование начнется с альбома «Faith» 1987 года и до ухода певца в конце 2016 года. Причем эту картину ещё сам Майкл практически полностью успел озвучить. То есть затевался этот фильм еще давно, и вот теперь выходит в прокат. Мне кажется, эта вещь будет интересна многим, прежде всего поклонникам Майкла, которых массы, но и вообще людям, интересующимся историей современной музыки», - резюмировал музыкальный критик.

