Марголис: У Би-2 получилась возрастная версия песни Земфиры

Михаил Марголис: «Особенно с учетом того, что сейчас наблюдается в макро масштабе дефицит новой продукции. Мы в основном говорим о каких-то трибьютах, ремиксах, каверах, посвящениях, то конечно же альбом Imagine Dragons будет обсуждаться. Безусловно, для поклонников он станет интересным. И тур, который запланирован у группы уже в феврале по Америке, наверное, будет вполне успешным. При том, что сам альбом я не могу для себя назвать мегаоткровением, но определенный уровень группа продолжает держать. Тем более, что при работе над "Mercury — Act 1" они сотрудничали с Риком Рубиным и интересно посмотреть на результат такого альянса»,- сказал писатель.

