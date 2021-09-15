Марголис: У Би-2 получилась возрастная версия песни Земфиры
Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
День рождения Леннона отметят масштабным онлайн-концертом
Программе шоу дали название «Dear John». Концерт, посвященный 81-летию со дня рождения Джона Леннона, состоится 9 октября 2021 года. Организаторами мероприятия выступили фронтмен Blurred Vision Сепп Осли и певица Молли Маррионт. Вести концерт будет ведущий ВВС Боб Харрисон, а приглашенные исполнители будут исполнять каверы на песни Леннона и Beatles. Среди заявленных гостей концерта значатся имена Мэтта Сорума (Guns N 'Roses, Velvet Revolver), Мартина Фримана, Мэтта Лукаса, Питера Фрэмптона, Марка Уильямса, Сэма Брауна, Жасмин Роджерс, Лоры Эванс и многих других.
Михаил Марголис: «Надо сказать, что к таким затеям я уже давно отношусь весьма двойственно. Очень уж их много сейчас становится по любым поводам. И пускай даже и музыканты, но люди уже совсем далекие к тем персонам, которых они выбирают, продолжают эксплуатировать какие-то громкие имена. Честно говоря, взаимосвязи с Сепп Осли и его командой и даже не юбилейном отмечании дня рождения Джона Леннона так широко, я особо не нахожу», - отметил журналист.
Би-2 перепели Земфиру
Группа Би-2 представила внезапный релиз. Коллектив записал кавер на песню «Почта», недавно вышедшую на мини-альбоме Земфиры «Ах».
Михаил Марголис: «Песню «Почта» в исполнении Земфиры я бы назвал девичьей композицией, ей удалось сохранить молодую интонацию в ней. Я думаю, что ее поклонникам этот трек пришелся по душе. А теперь эту песню перепела и группа Би-2, группа тоже милая и хорошая. Мне показалось, что их версия более возрастная и еще менее энергичная, чем она прозвучала у Земфиры. По последним моим наблюдениям, очень уж много стало музыкантами перерабатываться либо уже проверенного материала, либо очевидного. Причем это касается всего: и концертов, трибьютов в чью-то память и о каверах. Кругом идет волна ретроспекции», - поделился наблюдением музыкальный критик.
Imagine Dragons представили новый альбом "Mercury — Act 1", после трех лет тишины
В плейлисте 13 песен, в которых участники коллектива продолжают экспериментировать со звуком и музыкальными направлениями.
Михаил Марголис: «Особенно с учетом того, что сейчас наблюдается в макро масштабе дефицит новой продукции. Мы в основном говорим о каких-то трибьютах, ремиксах, каверах, посвящениях, то конечно же альбом Imagine Dragons будет обсуждаться. Безусловно, для поклонников он станет интересным. И тур, который запланирован у группы уже в феврале по Америке, наверное, будет вполне успешным. При том, что сам альбом я не могу для себя назвать мегаоткровением, но определенный уровень группа продолжает держать. Тем более, что при работе над "Mercury — Act 1" они сотрудничали с Риком Рубиным и интересно посмотреть на результат такого альянса»,- сказал писатель.
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