Марголис сравнил Тома Йорка с Максом Покровским
Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных музыкальных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Организаторы концертов хотят ввести режим COVID-free
Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций предложила Роспортебнадзору ввести для концертов режим COVID-free, аналогичный применяемому в Москве для общепита.
Михаил Марголис: «Честно говоря, я бы хотел, чтобы это все исчезло и вернулось к какому-то нормальному состоянию, поскольку прилетев в Москву буквально вчера-позавчера, я уже увидел, как действует эта мера для общепита. И скажу я вам, выглядит все это бледно и грустно. Даже там атмосфера во многом просела и потерялась. Я уж представляю, что такое атмосфера на концертах с людьми, которые приходят по цифровым пропускам», - рассказал музыкальный критик Радиоточке НСН.
О Джиме Моррисоне снимают документальный фильм
Началась подготовка документального фильма о фронтмене группы The Doors Джиме Моррисоне. У картины еще нет названия. Работу над ее созданием ведут компании Morrison Estate и Jampol Artist Management (JAM Inc.), продюсированием занимаются студия Gunpowder & Sky и Джефф Поллак из FourScore Entertainment.
Михаил Марголис: «Ну, вот добрались до старика Джима! Что только уже о нем не сделано: художественный фильмы, книги, постеры, картины, выставки. Не знаю, чем поможет еще один документальный фильм о Моррисоне. Единственно, что будет интересно сопоставить, насколько фильм будет более или менее документальным, чем те мемуары, которые сейчас собирается писать Кригер – один из главных соратников Джима Моррисона», - отметил он.
Макс Покровский представил «искреннюю» песню о Билане
Московская рок-группа «Ногу Свело!» в свойственной ей ироничной манере ответила на события последних дней, выпустив песню и клип «***beep***ЛАН». Трек был написан после несостоявшегося концерта в Санкт-Петербурге, который должен был пройти 2 июля, но был отменён по результатам решения комиссии, выявившей накануне на той же площадке несоблюдения антиковидных мер на выступлении Димы Билана. После получения соответствующего уведомления от Комитета по культуре, Максим Покровский записал видеообращение, ставшее за неделю очень популярным в сети.
Михаил Марголис: «Да, там искренности действительно выше крыши! Все очень лапидарно, четко и мне, кажется, что Билан все понял. Понял, насколько для Макса Покровского является ценным его творчество, насколько н в него детально погружен. Подробности конфликта между этими двумя исполнителями практически каждый из вас уже знает: в связи с тем, что один выступил не так как, как показалось другому, по тем самым ковидным мерам, другому выступить вообще не дали. И он ответил песней. Кстати, по поводу этой песни в сети наткнулся на комментарий от одного из бывших соратников Покровского, о том что он считает, что это лучший хит «Ногу Свело!» за последние лет 15», - рассказал критик.
Том Йорк выпустил мрачный ремикс песни Radiohead.
Том Йорк представил ремикс песни "Creep" Radiohead, сообщает NME. Музыкант ощутимо замедлил акустическую версию композиции, увеличив ее продолжительность с четырех до девяти минут. Также он добавил к гитарной партии звучание синтезатора.
Михаил Марголис: «С одной стороны, Том Йорк такой супер знаменитый и популярный, с другой стороны, не цепляйся он за «Creep», может уже это поколение и не станет его узнавать, кто этот дяденька, который что-то такое делает и все время занимает такие глубокомысленые позы. Он выпустил мрачный ремикс, но кто бы ждал от Тома Йорка оптимистичного ремикса, он же не Макс Покровский», - пошутил собеседник НСН.
Михаил Марголис начал работу над новой книгой
Она увидит свет в начале следующего года.
Михаил Марголис: «Книга будет посвящена 70-летию одного из главных людей в отечественном шоу-бизнесе, человеку, который провел крупнейший фестиваль еще на излете Советского Союза, единственный раз тогда в Москву приехала группа AC/DC и человеку, который привел в Россию MTV. Имя раскрывать сейчас не буду, но те, кто знаком с историей отечественного шоу-бизнеса уже догадались о ком идет речь», - поделился Марголис.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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