Марголис сравнил Тома Йорка с Максом Покровским

Михаил Марголис: «Да, там искренности действительно выше крыши! Все очень лапидарно, четко и мне, кажется, что Билан все понял. Понял, насколько для Макса Покровского является ценным его творчество, насколько н в него детально погружен. Подробности конфликта между этими двумя исполнителями практически каждый из вас уже знает: в связи с тем, что один выступил не так как, как показалось другому, по тем самым ковидным мерам, другому выступить вообще не дали. И он ответил песней. Кстати, по поводу этой песни в сети наткнулся на комментарий от одного из бывших соратников Покровского, о том что он считает, что это лучший хит «Ногу Свело!» за последние лет 15», - рассказал критик.

