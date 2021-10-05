Марголис: «Посмотрим, приблизится ли Шевчук к рекордам Кинчева»

Михаил Марголис: «Замечательно! Актер Лещуков к 30-летию со дня убийства Игорю Талькова смело и четко артикулирует, кто же убил певца. Для меня эта тема особо близкая, поскольку я хорошо знал Игоря Талькова и разговаривал с ним за день до убийства. В своей новой книге «Наше время» целую главу посвятил той ситуации. Дело в том, что имя убийцы было достаточно быстро всем понятно, и сначала оно не требовало никаких дискуссий, а затем оно стало тем, что все знают, но никто об этом впрямую не говорит. Все как-то стали резко забывать о реальной фактуре той ситуации. Появились всякие мифологические версии. И когда убийца тоже уже почил в бозе, откровенность у всех проявилась и теперь все смело заявляют, кто убил и как убил. Ну что ж, остается только вспомнить Игоря Талькова – 30 лет со дня его трагического ухода», - резюмировал собеседник НСН.

