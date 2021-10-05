Марголис: «Посмотрим, приблизится ли Шевчук к рекордам Кинчева»
Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки.
«ДДТ» впервые выпустит альбом с помощью краудфандинга
Крауд-кампания по предзаказу нового альбома рок-группы «ДДТ» стартовала на платформе Planeta.ru. Премьера альбома на цифровых площадках запланирована на 28 октября 2021 года. Тираж на CD, LP, а также аудиокассетах выйдет в 2022 году, после окончания краудфандинга. Альбом на физических носителях смогут получить только участники крауд-проекта.
Михаил Марголис: «Юрий Шевчук, один из главных стоиков российского рока, тоже не сдюжил в эпоху пандемии, а может быть на него так повлияли успехи Константина Кинчева на ниве краудфандинга. В общем, и группа «ДДТ» тоже при подготовке новых релизов вышла на платформу, где просит о помощи своих поклонников для того, чтобы реализовать те идеи, которые задумала. Успехов Юрию Юлиановичу и посмотрим, на сколько он перевыполнит тот план и приблизится к рекордам Кинчева в этом вопросе», - отметил музыкальный журналист.
Российский актер Лещуков назвал имя убийцы певца Игоря Талькова
Телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов — убийца певца Игоря Талькова, заявил российский актер Николай Лещуков в эфире телеканала НТВ. «Я посмотрел фильм-расследование по поводу убийства музыканта и говорю Игорю: "Вот опять показывали". На что он заявляет: "Им что делать нечего, снимать нечего? Кто убил, кто убил? Да я убил!"», — поделился Лещуков.
Михаил Марголис: «Замечательно! Актер Лещуков к 30-летию со дня убийства Игорю Талькова смело и четко артикулирует, кто же убил певца. Для меня эта тема особо близкая, поскольку я хорошо знал Игоря Талькова и разговаривал с ним за день до убийства. В своей новой книге «Наше время» целую главу посвятил той ситуации. Дело в том, что имя убийцы было достаточно быстро всем понятно, и сначала оно не требовало никаких дискуссий, а затем оно стало тем, что все знают, но никто об этом впрямую не говорит. Все как-то стали резко забывать о реальной фактуре той ситуации. Появились всякие мифологические версии. И когда убийца тоже уже почил в бозе, откровенность у всех проявилась и теперь все смело заявляют, кто убил и как убил. Ну что ж, остается только вспомнить Игоря Талькова – 30 лет со дня его трагического ухода», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее неизданные треки «Наутилуса Помпилиуса» войдут в новый релиз на виниле
Вячеслав Бутусов анонсировал выпуск «Авторизованной коллекции» основных альбомов «Наутилуса Помпилиуса». В них вернутся изъятые по различным причинам треки, а в качестве бонусов будут приложены версии и демо-записи. Кроме студийных альбомов, в коллекцию войдут лучшие живые выступления и трибьюты разных лет.
Михаил Марголис: «Вот подоспела весть, что «Наутилус Помпилиус», вернее Вячеслав Бутусов, теперь надо так говорить, отвечающий за весь «Наутилус Помпилиус», анонсировал выход «Авторизованной коллекции» всех альбомов легендарной группы. Там же обещаются появление ранее неизданных треков, все это, конечно, интересно для коллекционеров. Но опять же не покидает мысль о бесконечной цикличности и музыкальных процессов и того, что происходит с «Наутилусом». Я помню, в свое время, Слава старался по-минимому говорить о «Наутилусе», по-минимуму исполнять его вещи, сосредотачиваясь на своем другом проекте – «Ю-Питере», и на том материале, который тогда был для него актуален. А сейчас как-то все возвращается на круги своя. Наверно, для фанатов это интересно», - добавил писатель.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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