Марголис: «Наше рок-н-ролльное всё» оказалось в скверном анекдоте
Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, музыкальных новостей уходящего дня.
«Надоело предательство». Басист The Cure покинул группу
Бас-гитарист Cure Саймон Гэллап объявил о своем уходе из группы, об этом он сообщил в своем фейсбуке. Артист написал, что больше не является участником коллектива и пожелал бывшим коллегам удачи. На вопрос одного из подписчиков о причине ухода, Гэллап ответил: «надоело предательство».
Михаил Марголис: «Бас-гитарист Cure Саймон Гэллап, который долго трудился в команде, долго, но не без конфликтов, в очередной раз заявил о своем уходе из коллектива. Надоело ему это предательство, когда он разменял седьмой десяток, наверное, под предательством он понимает все, что связывает его в отношениях с Робертом Смитом – основателем The Cure. Если мы вспомним, то еще в 1982 году Гэллап говорил примерно то же самое, он также уходил из группы. Смит и Гэллап почти на два года вообще тогда прекратили свое общение. Сам Смит тогда считал, что группа на этом закончится. Потом как-то все наладилось, ребята снова собрались, отыграли 30 лет вместе, записали массу альбомов. Гэллап даже был шафером на свадьбе у Смита. Может и сейчас все обойдется», - предположил журналист.
Боба Дилана обвиняют в изнасиловании
На Боба Дилана подали в суд за изнасилование девочки в 1964 году, сообщил NBC News 17 августа 2021 года. По словам представителей обвинения, на момент инцидента музыканту было 20 лет, и он намеренно установил «эмоциональную связь» с ребенком, чтобы затем воспользоваться доверчивостью.
Михаил Марголис: «Наше всё рок-н-ролльное, нобелевского лауреата обвинили в изнасиловании, можете себе такое представить? Это уже начитает становиться похожим на скверный анекдот, потому что только вот вышел из бана Пласидо Доминго и уже успел спеть с Анной Нетребко в королевской мадридской опере, как теперь Дилан подвергся тому же самому. Жительница Гринвича из штата Коннектикут, которая вот-вот готовится отметить свое 70-летие, вспомнила, что в далеком 64-м году она подвергалась абьюзу со стороны Боба Дилана. Мне, кажется, что если суд всерьез начнет это дело рассматривать, то он сразу же сделает себя пародией. А в принципе, когда-то хайп вокруг такого рода тем прекратится, поскольку это начинает надоедать и становиться смешным», - отметил собеседник Радиоточки НСН.
В Москве появился пеший маршрут по местам съемок известных фильмов
Новый пеший маршрут по местам съемок восьми известных отечественных картин, среди которых "Москва слезам не верит" и "Брат-2", появился в туристическом сервисе Russpass
Михаил Марголис: «Все-таки мне странно, что список фильмов, по маршрутам которых будут вестись экскурсии не полный. Я бы добавил «Холодное лето 53-го» и «Застава Ильича»», - предложил писатель.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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