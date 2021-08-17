Марголис: «Наше рок-н-ролльное всё» оказалось в скверном анекдоте

Михаил Марголис: «Бас-гитарист Cure Саймон Гэллап, который долго трудился в команде, долго, но не без конфликтов, в очередной раз заявил о своем уходе из коллектива. Надоело ему это предательство, когда он разменял седьмой десяток, наверное, под предательством он понимает все, что связывает его в отношениях с Робертом Смитом – основателем The Cure. Если мы вспомним, то еще в 1982 году Гэллап говорил примерно то же самое, он также уходил из группы. Смит и Гэллап почти на два года вообще тогда прекратили свое общение. Сам Смит тогда считал, что группа на этом закончится. Потом как-то все наладилось, ребята снова собрались, отыграли 30 лет вместе, записали массу альбомов. Гэллап даже был шафером на свадьбе у Смита. Может и сейчас все обойдется», - предположил журналист.

