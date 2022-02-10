Марголис: Адель – это Алла Пугачева мирового масштаба

Михаил Марголис: «Это фестиваль, который когда-то был чуть ли не культовым даже для жителей Советского Союза, а теперь о нем вспоминают меньше. Но сейчас он приобретает новую привлекательность в связи с тем, что группа Moneskin так громко прокатилась после победы на нем и на Евровидении по стране и по миру. И теперь, похоже, люди будут интересоваться тем, кто же победил на «Сан-Ремо». А там победил дуэт, одним из исполнителей которого является Махмуд - это стопроцентный флорентинец, наверняка. Вмести с ним пел Бланко и песня их называлась «Мурашки». Так победим! Им прямой путь теперь, наверно, тоже на «Евровидение» », - прокомментировал критик.

