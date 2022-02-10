Марголис: Адель – это Алла Пугачева мирового масштаба

Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня

1

Объявлены победители итальянского фестиваля эстрадной музыки "Сан-Ремо"

Победителем 72-го ежегодного фестиваля итальянской эстрадной музыки "Сан-Ремо" стал дуэт местных исполнителей Махмуда и Бланко выступивших с лиричной композицией Brividi ("Мурашки" в переводе с итальянского).

Михаил Марголис: «Это фестиваль, который когда-то был чуть ли не культовым даже для жителей Советского Союза, а теперь о нем вспоминают меньше. Но сейчас он приобретает новую привлекательность в связи с тем, что группа Moneskin так громко прокатилась после победы на нем и на Евровидении по стране и по миру. И теперь, похоже, люди будут интересоваться тем, кто же победил на «Сан-Ремо». А там победил дуэт, одним из исполнителей которого является Махмуд - это стопроцентный флорентинец, наверняка. Вмести с ним пел Бланко и песня их называлась «Мурашки». Так победим! Им прямой путь теперь, наверно, тоже на «Евровидение» », - прокомментировал критик.

2

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Открыли шоу Эд Ширан и Bring Me the Horizon с песней «Bad Habits». Триумфатором вечера стала Адель. Она получила три награды – британский артист года, песня года («Easy On Me») и альбом года («30»). Лучшим международным артистом стала Билли Айлиш.

Михаил Марголис: «Адель, как мне кажется, стала священной персоной на британском поп-небосклоне. Вот есть Тэйлор Свифт, параллельно с ней существующая в Америке, а у Британии теперь будет Адель. Мне кажется, если бы Адель где-нибудь кашлянула, то и этому кашлю присудили бы премию. Девушка записала альбом «30», до этого синглом представила песню «Easy On Me» и все это последовательно сейчас и наградили на Brit Awards 2022. Она ведь Алла Пугачева, только всемирного масштаба. «Не делайте мне больно, господа» - вот это примерно «Easy On Me», поэтому сразу даются большие награды. И конечно же будут полные залы респектабельной публики, дорогие концерты, это ближайшее будущее Адель. Она взрослеет, постепенно она будет превращаться в такую зрелую даму, рассказывающую о свих внутренних переживаниях», - резюмировал писатель.

3

Лидер «Наива» объявил Виктора Цоя объединяющей «скрепой» для жителей России

«Виктор Цой — русско-корейский национальный гений, который выразил в песнях наиболее точно свое время, - заметил Александр Иванов.

«Много говорят о «скрепах», так вот — именно Виктор Цой стал такой объединяющей силой для русскоговорящего населения», - сказал музыкант.

Михаил Марголис: «Зная специфический юмор Саши и всю его панк-историю, я все-таки надеюсь, что как поет Борис Гребенщиков в одной из своих песен: «это ты не всерьез». Хотя да, можно и так уже говорить о Цое. В данном случае, Саня сказал, что Цой наиболее точно выражал свое время. Не знаю, какое время выражал Цой, мне, кажется, его песни достаточно интровертны и он выражал, прежде всего, себя», - отметил он.

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