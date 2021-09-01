Победить хорватов без сахара. Малоземов доверился методу Карпина

Сергей Малоземов: «Тема важная! И хорошо известно, как много времени российские мужчины проводят в гаражах, иногда находя там отдых от семьи. Хотелось бы посмотреть, как амнистия будет работать в реальности, и как именно чиновники будут решать на практике, достоин ли тот или иной гараж узаконивания по новой норме. Ведь на юге, например, распространена практика превращения гаражей в гостиницы. И тут уже явно будут возникать вопросы», - добавил телеведущий.

