Победить хорватов без сахара. Малоземов доверился методу Карпина
Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россию может ждать осенью новая вспышка коронавируса
После периода отпусков и вместе с сезонным гриппом Россию может ждать осенью новая вспышка коронавируса, заявил главный врач столичной больницы в Коммунарке. Эксперты считают, что четвертая волна придет до ноября
Сергей Малоземов: «Врачи сходятся во мнениях, что количества вакцинированных явно не достаточно для так называемого коллективного иммунитета. И вскоре, вполне вероятно начнется новая волна заболеваемости, которая вынудит власти снова переходить к уже известным мерам. Спасти может только прививочная кампания. И я лично уже на прошлой неделе получил третий укол. Каждый полгода нам пока лучше проходить ревакцинацию для поддержания уровня антител», - сказал собеседник НСН.
В России вступает в силу гаражная амнистия
С 1 сентября в России вступает в силу закон о гаражной амнистии. Граждане смогут оформить на себя земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года. Как отметили в Госдуме, нововведение устраняет давно существующий правовой пробел.
Сергей Малоземов: «Тема важная! И хорошо известно, как много времени российские мужчины проводят в гаражах, иногда находя там отдых от семьи. Хотелось бы посмотреть, как амнистия будет работать в реальности, и как именно чиновники будут решать на практике, достоин ли тот или иной гараж узаконивания по новой норме. Ведь на юге, например, распространена практика превращения гаражей в гостиницы. И тут уже явно будут возникать вопросы», - добавил телеведущий.
Байден пообещал больше не пытаться «перестраивать другие страны»
Глава Белого Дома в обращении к нации назвал вывод войск из Афганистана невероятным успехом и сказал, что США больше не будут «перестраивать другие страны».
Сергей Малоземов: «Заявление интересное. В Москве его уже приветствовали, но пока кажется все выглядит так, будто в Вашингтоне поражение пытаются представить, как победу. И совершенно не исключено, что следующий президент США скажет нечто противоположное», - отметил он.
Карпин запретил футболистам употреблять сахар
Тренер объяснил свое решение коротко: «Потому что они профессиональные футболисты».
Сергей Малоземов: «Тут же появилось много ироничных комментариев. Но я хочу напомнить, что избыток сахара, согласно последним исследованиям, действительно плохо влияет на работу мышц, а также многих других органов. Так что не исключено, что игроки, изменив рацион, что-то улучшат в своих результатах. Хотелось бы в это верить!» - выразил надежду ведущий Радиоточке НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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