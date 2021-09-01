Победить хорватов без сахара. Малоземов доверился методу Карпина

Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россию может ждать осенью новая вспышка коронавируса

После периода отпусков и вместе с сезонным гриппом Россию может ждать осенью новая вспышка коронавируса, заявил главный врач столичной больницы в Коммунарке. Эксперты считают, что четвертая волна придет до ноября

Сергей Малоземов: «Врачи сходятся во мнениях, что количества вакцинированных явно не достаточно для так называемого коллективного иммунитета. И вскоре, вполне вероятно начнется новая волна заболеваемости, которая вынудит власти снова переходить к уже известным мерам. Спасти может только прививочная кампания. И я лично уже на прошлой неделе получил третий укол. Каждый полгода нам пока лучше проходить ревакцинацию для поддержания уровня антител», - сказал собеседник НСН. 

2

В России вступает в силу гаражная амнистия

С 1 сентября в России вступает в силу закон о гаражной амнистии. Граждане смогут оформить на себя земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года. Как отметили в Госдуме, нововведение устраняет давно существующий правовой пробел.

Сергей Малоземов: «Тема важная! И хорошо известно, как много времени российские мужчины проводят в гаражах, иногда находя там отдых от семьи. Хотелось бы посмотреть, как амнистия будет работать в реальности, и как именно чиновники будут решать на практике, достоин ли тот или иной гараж узаконивания по новой норме. Ведь на юге, например, распространена практика превращения гаражей в гостиницы. И тут уже явно будут возникать вопросы», - добавил телеведущий. 

3

Байден пообещал больше не пытаться «перестраивать другие страны»

Глава Белого Дома в обращении к нации назвал вывод войск из Афганистана невероятным успехом и сказал, что США больше не будут «перестраивать другие страны». 

Сергей Малоземов: «Заявление интересное. В Москве его уже приветствовали, но пока кажется все выглядит так, будто в Вашингтоне поражение пытаются представить, как победу. И совершенно не исключено, что следующий президент США скажет нечто противоположное», - отметил он.

4

Карпин запретил футболистам употреблять сахар

Тренер объяснил свое решение коротко: «Потому что они профессиональные футболисты».

Сергей Малоземов: «Тут же появилось много ироничных комментариев. Но я хочу напомнить, что избыток сахара, согласно последним исследованиям, действительно плохо влияет на работу мышц, а также многих других органов. Так что не исключено, что игроки, изменив рацион, что-то улучшат в своих результатах. Хотелось бы в это верить!» - выразил надежду ведущий Радиоточке НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Сергей Малоземов
ТЕГИ:АфганистанБайденАвторские НовостиСборная России По ФутболуВакцинация
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