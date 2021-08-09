Малоземов: Ужасы ГУЛАГа и советский дефицит ушли в прошлое благодаря Ковалеву

Сергей Малоземов: «Наши власти, по всей видимости, удовлетворены тем, как изменились там меры безопасности после теракта, уничтожившего самолет «Когалымавиа» в 2015 году. Будем надеяться, что все теперь будет хорошо. Пока, правда, рейсов мало, туры дорогие, но то, что даже несмотря на продолжающуюся пандемию, туризм оживает, лично для меня позитивная новость. По прогнозам многих ученых, полностью избавить мир от коронавируса людям не удастся. И надо научиться с ним жить. Примерно также, только еще более осмотрительно, как с другими опасными простудными вирусами, вроде гриппа. Прежде всего, регулярно и массово вакцинироваться», - отметил он.



