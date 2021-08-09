Малоземов: Ужасы ГУЛАГа и советский дефицит ушли в прошлое благодаря Ковалеву
Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Первый за шесть лет самолет из России приземлился в Хургаде
В аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх в понедельник днем приземлился самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы, сообщает ТАСС. Это первый пассажирский рейс, прибывший в Шарм-эш-Шейх после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта.
Сергей Малоземов: «Наши власти, по всей видимости, удовлетворены тем, как изменились там меры безопасности после теракта, уничтожившего самолет «Когалымавиа» в 2015 году. Будем надеяться, что все теперь будет хорошо. Пока, правда, рейсов мало, туры дорогие, но то, что даже несмотря на продолжающуюся пандемию, туризм оживает, лично для меня позитивная новость. По прогнозам многих ученых, полностью избавить мир от коронавируса людям не удастся. И надо научиться с ним жить. Примерно также, только еще более осмотрительно, как с другими опасными простудными вирусами, вроде гриппа. Прежде всего, регулярно и массово вакцинироваться», - отметил он.
Минобразования рекомендовало вузам очный формат обучения для привитых студентов
Министерство образования рекомендовало организовать очный формат обучения для привитых от коронавируса или переболевших в течение последних шести месяцев студентов. Об этом говорится в утвержденных замглавы Минобрнауки Дмитрием Афанасьевым рекомендациях подведомственным министерству организациям.
Сергей Малоземов: «На мой взгляд, абсолютно оправданная мера. Молодежь, часто болеющая легко и бессимптомно, - это колоссально эффективный, потому что незаметный и активно общающийся, переносчик инфекции. Надеюсь только, что чиновники как-то решат проблему с теми, кому не исполнилось 18. Пока их не прививают, хотя центр имени Гамалеи и заявлял, что испытания на подростках должны вот-вот завершиться, вроде бы к сентябрю. Мой 12-летний сын выразил готовность вакцинироваться сразу, как только станет возможно», - добавил телеведущий.
Умер автор второй главы Конституции Сергей Ковалев
На 92 году умер правозащитник Сергей Ковалев. Сергей Ковалев родился 2 марта 1930 года в Середина-Буде. В 1954 году он окончил биофак МГУ. После окончания университета, занимался научной деятельностью. В 1969 году вошел в состав первой независимой правозащитной общественной ассоциации «Инициативной группы защиты прав человека в СССР».
Сергей Малоземов: «У нас сейчас многие недооценивают деятельность таких людей. Иногда считают их странными, чудаками или наймитами Запада. Но в реальности это им мы в значительной степени обязаны тем, что и ужасы ГУЛАГа и советский дефицит все-таки остались в прошлом», - резюмировал собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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