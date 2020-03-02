Малоземов: Суровые зимы еще вернутся

Сергей Малоземов: «Если хотите мое мнение, то большинству людей не стоит опасаться так уж сильно новой инфекции. Возможно, конечно, все. Но вирус не настолько летуч и смертелен, чтобы разводить панику и везде ходить в маске. Большая часть погибших – это люди очень пожилые, больные с ослабленным иммунитетом, и те, кто очень тесно контактировал с зараженными. Так что, витаминные продукты, прогулки на свежем воздухе и водные процедуры – вот то, чем мы не оригинально, зато весьма эффективно, можем защищаться от вирусов и новых и старых. И руки мыть почаще. Во Франции, кстати, Минздрав призвал поменьше целоваться при встрече. Не уверен, что французу последуют этому подрывающему местные скрепы совету», — делится он со слушателями НСН.

