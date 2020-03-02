Малоземов: Суровые зимы еще вернутся
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.
В России подтвердили случай коронавируса
У вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус. Заболевание протекает в легкой форме. Тем временем, Еврокомиссия прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе. На борьбу с заболеванием выделено 230 миллионов евро. Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил запланированные поездки по стране на фоне распространения заболевания.
Сергей Малоземов: «В целом, число зараженных коронавирусом в мире увеличилось почти до 90 тысяч человек. Погибли около трех тысяч. Однако у вспышки появились и неожиданные последствия. Как зафиксировали спутники NASA, из-за карантинов и остановки производств улучшилась экологическая обстановка в Китае. Сначала это произошло в районе Уханя, затем распространилось и на другие регионы», — отмечает ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая» на телеканале НТВ Сергей Малоземов в беседе с НСН.
Петербургские ученые пообещали вакцину от коронавируса к 2021 году
Ученые в Санкт-Петербурге пообещали вакцину против коронавируса. Однако применять они ее смогут к середине 2021 года.
Сергей Малоземов: «Если хотите мое мнение, то большинству людей не стоит опасаться так уж сильно новой инфекции. Возможно, конечно, все. Но вирус не настолько летуч и смертелен, чтобы разводить панику и везде ходить в маске. Большая часть погибших – это люди очень пожилые, больные с ослабленным иммунитетом, и те, кто очень тесно контактировал с зараженными. Так что, витаминные продукты, прогулки на свежем воздухе и водные процедуры – вот то, чем мы не оригинально, зато весьма эффективно, можем защищаться от вирусов и новых и старых. И руки мыть почаще. Во Франции, кстати, Минздрав призвал поменьше целоваться при встрече. Не уверен, что французу последуют этому подрывающему местные скрепы совету», — делится он со слушателями НСН.
Наступившая весна готовится бить новые температурные рекорды
Согласно прогнозам синоптиков, в марте наибольшее отклонение от температурной нормы будет наблюдаться в центральной части России и на юге Западной Сибири. К примеру, в столице в начале марта потеплеет до плюс десяти градусов. А власти намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
Сергей Малоземов: «Вообще, я хотел бы напомнить о прогнозах климатологов, которые по большинству моделей предрекают нам в ближайшие годы наступление холодной полосы. И суровые зимы, такие как в 1812 или 1941 годах, еще вернутся. Что бы там не говорила Грета Тунберг», — подытоживает в интервью НСН Сергей Малоземов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Группа Little Big представит Россию на Евровидении
- Ректор Воронежского технического университета задержан по делу о взятке
- Названы номинанты премии «Ника»
- США исключили из санкций две российские компании
- Путин предложил внести в Конституцию понятие брака как союза мужчины и женщины