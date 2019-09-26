Малоземов: Ширак был человеком небезупречным, но переживавшим за дело
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Барнауле у самолета загорелась стойка шасси
Меня как часто летающего пассажира, конечно, взволновало сообщение из Барнаула, где около 50 человек пострадали при нештатной ситуации во время посадки лайнера Boeing-767, прилетевшего из Вьетнама. У него загорелась стойка шасси, и экипаж после остановки принял решение провести немедленную эвакуацию по надувным трапам.
Сергей Малоземов: «Судя по всему, во время этой операции люди и получили травмы. Паника и страх, конечно, всегда сопровождают чрезвычайные ситуации, но, видимо, и авиакомпаниям, и нам, журналистам, надо как-то усиливать разъяснительную работу — чтобы люди не боялись самой процедуры эвакуации и лучше понимали порядок действий. Думаю, в одном из выпусков «Чуда техники» мы обратимся к этой теме»,- подчеркнул автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов, общаясь с НСН.
Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
В возрасте 86 лет скончался экс-президент Франции Жак Ширак.
Сергей Малоземов: «Он возглавлял республику с 95-го по 2007 год и мне лично запомнился как человек высочайшего достоинства. Ясно, что небезупречный, но явно очень переживавший за то, что он делает», - отметил он в эфире с НСН.
Российским банкам, возможно, разрешат вводить отрицательные ставки по валютным вкладам
Исключительно возмущение вызвала у меня новость о том, что российским банкам, возможно, разрешат вводить отрицательные ставки по валютным вкладам — то есть за хранение денег мы ещё и будем приплачивать.
Сергей Малоземов: «Ссылки на то, что валюту им приходится размещать за рубежом, а там уже давно ставки ушли в отрицательную зону, кажутся мне явным лукавством — как будто это единственный источник дохода, и не те же самые банки дерут зверские проценты за кредиты. Когда я рассказываю иностранцам о размере наших кредитных ставок, они выпучивают глаза и удивляются, а как мы вообще живём и как у нас развивается бизнес», - рассказал он НСН.
Всё новые медицинские претензии появляются к электронным сигаретам и вейпам
Всё новые медицинские претензии появляются к электронным сигаретам и вейпам. Ряд смертей в США уже привёл к тому, что штаты один из за другим стали запрещать продажу подобных устройств, а вот ещё один звоночек — как выяснили учёные из Австралии (Королевского госпиталя и Университета Аделаиды), испарения даже без никотина провоцируют смерть клеток лёгких и не дают иммунной системе нормально избавляться от мертвых тканей.
Сергей Малоземов: «Эксперты указывают, что масштаб проблемы только начинает выясняться — и более того, никто толком не контролирует состав заправок для вейпов — норм нет практически ни на что, кроме никотина. К тому же, как показали ранее другие исследования, электронное курение очень часто приводит к тому, что вовлечённые в него подростки потом переключаются на обычный табак — со всеми его хорошо понятными эффектами»,- констатировал Сергей Малоземов в разговоре с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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