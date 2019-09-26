Малоземов: Ширак был человеком небезупречным, но переживавшим за дело

Сергей Малоземов: «Ссылки на то, что валюту им приходится размещать за рубежом, а там уже давно ставки ушли в отрицательную зону, кажутся мне явным лукавством — как будто это единственный источник дохода, и не те же самые банки дерут зверские проценты за кредиты. Когда я рассказываю иностранцам о размере наших кредитных ставок, они выпучивают глаза и удивляются, а как мы вообще живём и как у нас развивается бизнес», - рассказал он НСН.

