Малоземов: Нас ожидает возрождение эзопова языка

Сергей Малоземов: «Ясно, что это первая нелёгкая задачка для нового президента Украины — что предпринять, как среагировать? Ну а больше всех, конечно, рада консьержка в моём подъезде — она работает у нас месяц через месяц, приезжая именно из Донецка, и, надо полагать, нововведение упростит жизнь и ей, и ещё многим-многим людям, которые точно не виноваты в том, что политики разрушили их привычный быт», - отметил автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малоземов в беседе с НСН.

