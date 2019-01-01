Малоземов: Нас ожидает возрождение эзопова языка
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россия упростит получение паспортов для жителей ДНР и ЛНР
Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Сергей Малоземов: «Ясно, что это первая нелёгкая задачка для нового президента Украины — что предпринять, как среагировать? Ну а больше всех, конечно, рада консьержка в моём подъезде — она работает у нас месяц через месяц, приезжая именно из Донецка, и, надо полагать, нововведение упростит жизнь и ей, и ещё многим-многим людям, которые точно не виноваты в том, что политики разрушили их привычный быт», - отметил автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малоземов в беседе с НСН.
В России назначен первый штраф за оскорбление государства и его символов
В России назначен первый штраф по новому закону об оскорблении государства и его символов. 30 тысяч рублей взыщут с жителя Новгородской области, который в своём блоге написал нецензурно о президенте.
Сергей Малоземов: «Обитатели социальных сетей напряжённо перечитывают свои записи в попытках понять — а можно ли теперь вообще критиковать кого-то высокопоставленного? Видимо, нас ожидает, как в советское время, возрождение иносказательного, эзопова языка — что для литературы хорошо, а для политики — посмотрим», - сказал он в беседе с НСН.
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл во Владивосток, где для его лимузина даже немного реконструировали вокзал.
Сергей Малоземов: «Расколоть этот КНДРовский орешек, добившись разрядки на Корейском полуострове, пытаются и наш, и американский президенты — цель лакомая, потому что этот заповедник тоталитаризма рядом с нашими границами (а в случае Америки рядом с их союзником Сеулом) — штука небезопасная. И непредсказуемость тамошних лидеров точно не способствует экономическому развитию всего региона», - подчеркнул он в беседе с НСН.
В Германии женщина пришла в себя после 27 лет комы
Медицинское чудо произошло в Германии. Там пришла в сознание пациентка, 27 лет находившаяся в коме. Мунира Абдулла получила черепно-мозговую травму в ДТП в 91-м году, причём, как рассказал её сын Омар — ему тогда было 4 года — она прикрыла его своим телом.
Сергей Малоземов: «Все эти годы сын старался не сдаваться и возил находящуюся в коме мать по разным странам и клиникам. И вот — результат. Сейчас Мунира вернулась на родину в Абу-Даби и продолжает восстанавливаться. Необходима физиотерапия для лечения атрофии мышц. «Я не ставил на ней крест. Я всегда чувствовал, что когда-нибудь она проснется» — говорит сейчас в интервью её сын, который, конечно, вместе с врачами и является главным героем этой потрясающей истории», - заметил Сергей Малоземов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.