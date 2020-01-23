Малоземов: Мы скоро окажемся в другой стране, вопрос – в какой

Сергей Малоземов: «Кстати, Владимир Жириновский предлагал переименовать эту должность, вместо зампреда - вице-президент. Но делать этого не стали. Мнения политологов о том, к чему все движется, расходятся. И очень любопытно узнать, в какой стране мы вскоре окажемся. Несомненно, что в какой-то другой», – предполагает в эфире НСН автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малоземов.

