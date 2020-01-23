Малоземов: Мы скоро окажемся в другой стране, вопрос – в какой
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума одобрила проект поправок в Конституцию
Сегодня, 23 января, Госдума в первом чтении единогласно одобрила проект поправок в Конституцию. А также утвердила должность зампреда Совета безопасности, на которую уже назначен Дмитрий Медведев.
Сергей Малоземов: «Кстати, Владимир Жириновский предлагал переименовать эту должность, вместо зампреда - вице-президент. Но делать этого не стали. Мнения политологов о том, к чему все движется, расходятся. И очень любопытно узнать, в какой стране мы вскоре окажемся. Несомненно, что в какой-то другой», – предполагает в эфире НСН автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малоземов.
Общество оценило нового министра культуры РФ
В соцсетях развернулась полемика вокруг нового министра культуры. Пользователи обсуждают записи Ольги Любимовой, сделанные 10 и более лет назад, где она откровенно и иногда с матом писала, что не любит оперу, балет, классическую музыку, театр и музеи.
Сергей Малоземов: «Я все же надеюсь, что раз ее назначили на столь ответственный пост, наверное, она все это успела полюбить. Ибо о возможности, что может быть иначе, не хочется и думать», – комментирует он для НСН.
Поклонская посоветовала не реагировать на религиозные шутки
Депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала православным не оскорбляться на шутки комиков. Заявление связано с тем, что ранее житель Подмосковья написал на юмориста Александра Долгополова заявление об оскорблении чувств верующих. В одном из выступлений тот пошутил об Иисусе и Деве Марии. Сам Долгополов покинул страну.
Сергей Малоземов: «Люди очень уместно в сети в ответ спрашивают, как же быть тем, кого наоборот оскорбляет чрезмерная религиозность», – рассказывает он НСН.
Китайский коронавирус разрастается
Мир взбудоражен разрастающейся вспышкой новой смертельной пневмонией. Власти Китая приняли решение о полной изоляции – вслед за Уханем – ещё и города Хуанган.
Сергей Малоземов: «Мировые и финансовые рынки встревожены, а в прессе называют одну из возможных причин возникновения болезни – привычка китайцев употреблять в пищу мясо грызунов, кстати, символов наступившего года. Происходящее меня тоже беспокоит. Во время предыдущих эпидемий, я неоднократно говорил со специалистами, которые предупреждали, что при нынешнем распространении межконтинентальных перелетов, новая болезнь может захватить мир буквально за считанные дни», – делится он с НСН.
Программа Малоземова будет переименована
Одна из программ на телеканале НТВ с 1 февраля меняет название. Передача о здоровом питании будет называться «Живая еда с Сергеем Малоземовым».
Сергей Малоземов: «Это важная новость для меня лично. Хочется, чтобы не было никаких ассоциаций с расплодившимися скандальными передачами. Я не хочу никого пугать без нужды. Мне гораздо интереснее давать полезные научные советы о том, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше», – рассказывает для НСН телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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