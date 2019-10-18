Малоземов: И я мог оказаться среди челябинских врачей, обижаемых властями

18 октября 201920:00

Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Массовые увольнения врачей становятся тенденцией

Массовые увольнения врачей из-за низких зарплат и тяжелых условий труда, похоже, становятся тенденцией. Такие сообщения поступают из разных регионов — и на этой неделе в центре внимания была, например, горбольница №6 совсем не чужого мне Челябинска.

Сергей Малоземов: «Именно там я учился в медицинской академии и вполне мог бы сейчас оказаться среди обижаемых властями врачей (если бы не дезертировал в своё время в журналистику). Коллеги, я всей душой с вами, восхищаюсь тем, что вы, несмотря на всё, продолжаете спасать пациентов — и желаю успехов в попытках отстоять своё право на нормальную человеческую жизнь», - заявил НСН Сергей Малоземов.

2

Россияне назвали самые скучные профессии

Россияне назвали самые скучные профессии. Возглавили список охранники. За эту работу проголосовали 13% респондентов. Вместе с тем 8% россиян отметили, что скучной может быть любая профессия, если человек не любит свою работу.

Сергей Малоземов: «Соглашусь с последним мнением — и сошлюсь на Конфуция, который вроде бы говорил, что если найти работу по душе, то не придётся больше работать ни дня!» - отметил он, общаясь с НСН

3

Ученые дали имя недугу, который поражает любителей вейпов и электронных сигарет

В США, наконец, дали имя загадочному недугу, который поражает любителей вейпов и электронных сигарет. Его назвали EVALI (то есть «повреждение лёгких, связанное с использованием электронных сигарет или вейпингом»).

Сергей Малоземов: «По начальным симптомам состояние похоже на простуду, но потом может перейти в опасную форму и даже закончиться смертью. Природа его до сих не до конца ясна. На всякий случай несколько штатов и стран за пределами Америки уже запретили продажу вейпов. Российские власти заявили, что изучают новую информацию», - рассказал он НСН.

4

Мария Шарапова заявила, что близка к завершению карьеры

Теннисистка Мария Шарапова на этой неделе заявила, что близка к завершению карьеры, но напряжёт последние силы, чтобы постараться поиграть ещё. Также она сказала, что из-за привычки кричать при каждом ударе у неё после игры всегда болит горло.

Сергей Малоземов: «Честно говоря, Мария давно уже не показывает высоких результатов из-за травм, и по отношению к болельщикам было бы честнее уйти. Но я всё понимаю — реклама, инстаграм, надо быть на виду... С другой стороны, на кого она нас бросит — в женском теннисе россияне в последнее время не показывают таких высоких результатов, какие неожиданно проявились в мужском в лице Даниила Медведева. В общем, Маши — и её криков тоже — будет не хватать», - признался Сергей Малоземов в эфире НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: www.facebook.com/sergey.malozemov/
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