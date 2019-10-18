Малоземов: И я мог оказаться среди челябинских врачей, обижаемых властями
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Массовые увольнения врачей становятся тенденцией
Массовые увольнения врачей из-за низких зарплат и тяжелых условий труда, похоже, становятся тенденцией. Такие сообщения поступают из разных регионов — и на этой неделе в центре внимания была, например, горбольница №6 совсем не чужого мне Челябинска.
Сергей Малоземов: «Именно там я учился в медицинской академии и вполне мог бы сейчас оказаться среди обижаемых властями врачей (если бы не дезертировал в своё время в журналистику). Коллеги, я всей душой с вами, восхищаюсь тем, что вы, несмотря на всё, продолжаете спасать пациентов — и желаю успехов в попытках отстоять своё право на нормальную человеческую жизнь», - заявил НСН Сергей Малоземов.
Россияне назвали самые скучные профессии
Россияне назвали самые скучные профессии. Возглавили список охранники. За эту работу проголосовали 13% респондентов. Вместе с тем 8% россиян отметили, что скучной может быть любая профессия, если человек не любит свою работу.
Сергей Малоземов: «Соглашусь с последним мнением — и сошлюсь на Конфуция, который вроде бы говорил, что если найти работу по душе, то не придётся больше работать ни дня!» - отметил он, общаясь с НСН.
Ученые дали имя недугу, который поражает любителей вейпов и электронных сигарет
В США, наконец, дали имя загадочному недугу, который поражает любителей вейпов и электронных сигарет. Его назвали EVALI (то есть «повреждение лёгких, связанное с использованием электронных сигарет или вейпингом»).
Сергей Малоземов: «По начальным симптомам состояние похоже на простуду, но потом может перейти в опасную форму и даже закончиться смертью. Природа его до сих не до конца ясна. На всякий случай несколько штатов и стран за пределами Америки уже запретили продажу вейпов. Российские власти заявили, что изучают новую информацию», - рассказал он НСН.
Мария Шарапова заявила, что близка к завершению карьеры
Теннисистка Мария Шарапова на этой неделе заявила, что близка к завершению карьеры, но напряжёт последние силы, чтобы постараться поиграть ещё. Также она сказала, что из-за привычки кричать при каждом ударе у неё после игры всегда болит горло.
Сергей Малоземов: «Честно говоря, Мария давно уже не показывает высоких результатов из-за травм, и по отношению к болельщикам было бы честнее уйти. Но я всё понимаю — реклама, инстаграм, надо быть на виду... С другой стороны, на кого она нас бросит — в женском теннисе россияне в последнее время не показывают таких высоких результатов, какие неожиданно проявились в мужском в лице Даниила Медведева. В общем, Маши — и её криков тоже — будет не хватать», - признался Сергей Малоземов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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