Малоземов: И я мог оказаться среди челябинских врачей, обижаемых властями

Сергей Малоземов: «Честно говоря, Мария давно уже не показывает высоких результатов из-за травм, и по отношению к болельщикам было бы честнее уйти. Но я всё понимаю — реклама, инстаграм, надо быть на виду... С другой стороны, на кого она нас бросит — в женском теннисе россияне в последнее время не показывают таких высоких результатов, какие неожиданно проявились в мужском в лице Даниила Медведева. В общем, Маши — и её криков тоже — будет не хватать», - признался Сергей Малоземов в эфире НСН.

