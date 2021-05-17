Малоземов призвал депутатов отстать от WhatsApp
Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий контроль за оружием
Согласно проекту закона, гражданин не сможет приобрести оружие без освидетельствования на предмет медицинских противопоказаний, под которыми в документе понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользованию и владению оружием. Перечень таких медицинских противопоказаний определит правительство России.
Сергей Малоземов: «Трагедии, вроде казанской, напоминают нам о том, какой это чудовищный анахронизм - более-менее свободный оборот оружия. Я понимаю, что среди охотников, лоббирующих сохранение нынешних правил, много высокопоставленных чиновников и депутатов, и они желают забавляться на природе, чувствуя себя настоящими мужчинами. Но XXI век на дворе, а не каменный. Оставьте в покое бедных зверушек! Может, и человеческих жертв тогда станет меньше», — отметил в эфире НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
В Госдуме оценили возможность ограничить работу WhatsApp в России
Ограничение работы сервиса WhatsApp в России возможно, однако принять такое решение можно только после широкого общественного обсуждения, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Депутаты намерены обсудить с Роскомнадзором новые правила мессенджера, которые подразумевают согласие на передачу всех данных пользователя компании Facebook.
Сергей Малоземов: «Думаю, что в данном случае пользователи и бизнес как-нибудь сами разберутся, а депутатам, которым надо привлекать к себе внимание накануне выборов, лучше обратиться к другим, более насущным темам», — сказал журналист в интервью НСН.
В правительстве предложили новые способы тратить маткапитал
Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила новые способы тратить маткапитал. С соответствующей инициативой она обратилась к президенту Владимиру Путину. По ее словам, следует скорректировать сроки использования средств на строительство и реконструкцию жилья — разрешить вкладывать маткапитал в это сразу после рождения малыша. В настоящее время сделать это можно только спустя три года. Кроме того, Голикова предложила разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями.
Сергей Малоземов: «Нужно расширять сферу применения этих денег, которые у многих лежат мертвым грузом. Уж больно узок сейчас перечень вариантов их использования. И в чём тут тогда стимулирование рождаемости?», — прокомментировал он для НСН.
Сергей Шойгу сообщил о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военные привлекают к учениям жителей тайги и других труднодоступных российских территорий. По словам министра, военнослужащие перенимают у них навыки выживания и быта в сложных климатических условиях.
Сергей Малоземов: «Если честно, меня не удивила эта новость. Я несколько раз общался со староверами, и мы регулярно снимаем у них, например, какие-то старые рецепты русской кухни. Я знаю, какие это цельные люди с массой практических знаний и огромным запасом оптимизма. Думаю, что они способны помочь и помогают вовсе не только армии», — сказал журналист в беседе с НСН.
Кофе признан одним из самых полезных напитков в мире
Кофе признан одним из самых полезных напитков в мире. Польза кофе во многом связана с полифенолами в его составе, которые защищают растения от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением солнца, а также от свободных радикалов. Оказалось, что любители кофе, даже пившие кофе без кофеина, с меньшей вероятностью умирали от ряда заболеваний в течение 10-летнего периода наблюдения.
Сергей Малоземов: «Старое мнение о том, что этот напиток негативно влияет на давление, опровергнуто. Кофе, наоборот, тренирует сосуды. Свежий анализ научных исследований на эту тему показал, что кофе продлевает жизнь, спасая ее от сердечных болезней, от диабета и даже от Альцгеймера. Хотя, главное, конечно не увлекаться сопровождающими сладостями», — подытожил в беседе с НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Путин в связи с Евро-2020 поручил усилить меры безопасности в Петербурге и области
- Австрия отменит карантин по коронавирусу для прибывающих из большинства стран ЕС
- Упавший на рельсы пассажир сбил график движения московского метро
- Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете
- В Нью-йорке для вакцинированных отменили требование ношения маски
- Кадыров назвал себя «проектом Путина»
- Минпросвещения не намерено досрочно завершать учебный год в школах
- Оперштаб опроверг продление запрета на авиасообщение с Турцией до 30 июня
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 589 тыс.
- Делегация из России оценит ситуацию с COVID-19 в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru