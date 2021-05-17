Малоземов призвал депутатов отстать от WhatsApp

Сергей Малоземов: «Трагедии, вроде казанской, напоминают нам о том, какой это чудовищный анахронизм - более-менее свободный оборот оружия. Я понимаю, что среди охотников, лоббирующих сохранение нынешних правил, много высокопоставленных чиновников и депутатов, и они желают забавляться на природе, чувствуя себя настоящими мужчинами. Но XXI век на дворе, а не каменный. Оставьте в покое бедных зверушек! Может, и человеческих жертв тогда станет меньше», — отметил в эфире НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.

