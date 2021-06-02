Максим Кучеренко пожелал Бузовой крепкой нервной системы
Один из лидеров группы «Ундервуд» - Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил видеоклип на песню «Я ненавижу детей».
Действие клипа происходит в Москве в 1989 году в антураже и декорациях позднего СССР
Максим Кучеренко: «С учетом того, что рынок Германии практически закрыт и концертов нет, интерес и установка на то, чтобы прорабатывать свою популярность среди русскоязычной аудитории у Тилля Линдеманна совершенно оправдана. Но, может быть, что этот прекрасный артист метит в карьеру Стивена Сигала или Жерара Депардье, которые добились не только успехов, но и приобретения российского гражданства», - предположил артист.
Психолог объяснила, почему россияне откладывают рождение детей.
Позднее рождение детей связано, по ее словам, с культурой нарциссизма и потребления, когда нужно «постоянно казаться и быть лучше, чем ты есть» и уделять много времени самому себе.
Максим Кучеренко: «Прекрасное истолкование, я бы еще добавил разрушения института брака, который все-таки построен на схеме временных ритуалов, тоже имеет большое значение. Ну, например, когда я был молодым человеком, я знал, что нужно сходить в армию и жениться», - рассказал один из лидеров группы «Ундервуд».
«Неадекватное» состояние Бузовой объяснили жарой.
Жители Волгограда остались недовольны поведением российской певицы. Когда артистка вышла к зрителям, то нецензурно выругалась в микрофон.
Максим Кучеренко: «Я никогда не видел и не слышал певицу Бузову. Знаю только фамилию. Хочу высказаться с пониманием в отношении коллеги. Иногда организационные моменты настолько раздражают артиста, что хочется все это вылить в концертное выступление. Но обычно я себя сдерживаю. Публика ни в чем не виновата. Поэтому пожелаем артистке Бузовой сил, воли и крепкой нервной системы!» - заявил музыкант.
На «Нашествии 2021» выступят более 80 групп.
Организаторы фестиваля продолжают заявлять участников «Главного приключения года».
Максим Кучеренко: «И еще одна прекрасная новость от группы «Ундервуд»! Группа «Ундервуд» - участник фестиваля «Нашествие» в 2021 в городе Серпухове! Друзья, мы ждем вас на «Главном приключении года»!» - пригласил артист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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