Максим Кучеренко пожелал Бузовой крепкой нервной системы

Максим Кучеренко: «С учетом того, что рынок Германии практически закрыт и концертов нет, интерес и установка на то, чтобы прорабатывать свою популярность среди русскоязычной аудитории у Тилля Линдеманна совершенно оправдана. Но, может быть, что этот прекрасный артист метит в карьеру Стивена Сигала или Жерара Депардье, которые добились не только успехов, но и приобретения российского гражданства», - предположил артист.

