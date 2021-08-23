Макс Покровский назвал способ бесперебойной подачи воды в Каспийское море
Лидер группы «Ногу свело!» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России из-за дефицита мигрантов выросли зарплаты низкоквалифицированных рабочих
Как отмечают эксперты, следствием дефицита рабочих и роста расходов стало повышение цен на продукты и услуги, так как теперь компаниям дороже обходятся производство и другие работы.
Максим Покровский: «Что ж, подорожание дешевой рабочей силы вместе с оттоком мозгов сулит нам веселое будущее. Кстати, несколько недель назад в своей подборке «Авторских новостей» я рассказывал о решении использовать труд заключенных для строительства различных объектов. Вот вам и выход, друзья, главное – не стесняться», - сказал артист.
В России на 30% подешевели авиабилеты
Средний чек авиабилетов на внутрироссийские перелеты с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц туда-обратно на одного человека уменьшился на 30% относительно прошлогодних показателей.
Максим Покровский: «Даешь снижение на интернациональные рейсы! Я заинтересован», - отметил музыкант Радиоточке НСН.
Исследование показало, что россияне стали реже покупать красную икру
Оценивались как продажи натуральной красной икры, так и ее имитации — более дешевой продукции, внешне напоминающей икру, но сделанной из морских водорослей. За последний год россияне покупали упакованную красную икру на 7,5% реже, чем годом ранее.
Максим Покровский: «Интересно, а то же самое исследование не показало, что обнищавшие россияне совсем перестали покупать икру черную?» - задался вопросом лидер коллектива.
Диетолог раскрыла метод снизить холестерин в организме без лекарств
Для снижения «плохого» холестерина необходимо заниматься спортом и соблюдать режим правильного питания.
Максим Покровский: «Максим Покровский раскрыл метод бесперебойной подачи воды в Каспийское море. Для достижения цели необходимо не мешать реке Волге свободно течь», - сыронизировал собеседник НСН.
В Москве отмечается нашествие ос
Коммунальщики одного из районов Москвы зафиксировали нашествие ос, сообщает «Москва. Северо-Запад» со ссылкой на директора ГБУ «Жилищник» района Щукино Владимира Власова. По его словам, жители города активно жалуются на осиные гнезда. Уже ликвидированы три из них.
Максим Покровский: «Не смотря на то, что здесь слово «отмечается» звучит двояко. Я очень надеюсь, что это не новость о том, что в столице начались народные гуляния по поводу прилета ос», - выразил надежду артист.
«Роскосмос» отправит на МКС еще двух космических туристов
Два космических туриста могут отправиться на МКС после 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на замгенерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергея Савельева.
Максим Покровский: «Ребят, а меня-то что не отправляете? Боитесь, что я к инопланетянам сбегу? Правильно боитесь», - пошутил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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