Макс Покровский назвал способ бесперебойной подачи воды в Каспийское море

Максим Покровский : «Ребят, а меня-то что не отправляете? Боитесь, что я к инопланетянам сбегу? Правильно боитесь», - пошутил он.

Два космических туриста могут отправиться на МКС после 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на замгенерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Максим Покровский : «Не смотря на то, что здесь слово «отмечается» звучит двояко. Я очень надеюсь, что это не новость о том, что в столице начались народные гуляния по поводу прилета ос», - выразил надежду артист.

Коммунальщики одного из районов Москвы зафиксировали нашествие ос, сообщает «Москва. Северо-Запад» со ссылкой на директора ГБУ «Жилищник» района Щукино Владимира Власова. По его словам, жители города активно жалуются на осиные гнезда. Уже ликвидированы три из них.

Максим Покровский : «Интересно, а то же самое исследование не показало, что обнищавшие россияне совсем перестали покупать икру черную?» - задался вопросом лидер коллектива.

Оценивались как продажи натуральной красной икры, так и ее имитации — более дешевой продукции, внешне напоминающей икру, но сделанной из морских водорослей. За последний год россияне покупали упакованную красную икру на 7,5% реже, чем годом ранее.

Средний чек авиабилетов на внутрироссийские перелеты с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц туда-обратно на одного человека уменьшился на 30% относительно прошлогодних показателей.

Максим Покровский : «Что ж, подорожание дешевой рабочей силы вместе с оттоком мозгов сулит нам веселое будущее. Кстати, несколько недель назад в своей подборке «Авторских новостей» я рассказывал о решении использовать труд заключенных для строительства различных объектов. Вот вам и выход, друзья, главное – не стесняться», - сказал артист.

Как отмечают эксперты, следствием дефицита рабочих и роста расходов стало повышение цен на продукты и услуги, так как теперь компаниям дороже обходятся производство и другие работы.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.