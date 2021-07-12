«Номер один!» Макс Покровский оценил новый клип Сергея Зверева

Лидер группы «Ногу свело!» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Власти ответили, была ли вспышка COVID после "Алых парусов" в Петербурге.

Проведение праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге не спровоцировало рост случаев заражения коронавирусом, количество выявленных заболевших среди выпускников и членов их семей за последние 14 дней снижалось, рассказала вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

Максим Покровский: «Я видел это по телевизору. Видел и кадры с выступления Билана 1 июля. Это выглядело все похоже, при этом после выступления Билана на следующий день 2 июля концерт «Ногу Свело!» почему-то отменили. Двойные стандарты, граждане», - отметил артист.

2

В Южно-Сахалинске уронили танк.

Танк перевернулся на крышу на улице Фархутдинова. По предварительным данным, он мог упасть с трала из-за того, что был плохо закреплен. Танк перевозили седельным тягачом «КамАЗ».

Максим Покровский: «Гонщики говорят, когда машина переворачивается через крышу, что она сделала «уши». В нашем случае, танк сделал не «уши», а баклуши», - пошутил музыкант.

3

Мэтт Дэймон признался в отказе от крупнейшего гонорара в истории кино.

Американский актер Мэтт Деймон признался, что отверг предложение сыграть главную роль в фильме «Аватар», тем самым лишившись крупнейшего гонорара в истории кино. 

Максим Покровский: «Круто пацаны жгут! Совсем недавно Роджер Уотерс послал, куда подальше Facebook, а теперь вот Мэтт Дэймон. Чувакам не нужны деньги, им важен принцип! Уважаю», - добавил он.

4

Стас Костюшкин потребовал с Монеточки миллион рублей за плагиат.

Костюшкин узнал в песне Монеточки «Мама, я не зигую» свою композицию «Женщина, я не танцую». Певец попытался решить вопрос в досудебном порядке, однако ему это не удалось. 

Максим Покровский: «Я не поленился и послушал эти песни. Это даже не совсем плагиат, но вовсе не потому, что сходство не достаточное, а потому что оно стопроцентное. Это практически ноль в ноль», - прокомментировал артист. 

5

Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии.

В ролике Зверев появляется в различных видах национального костюма на фоне природных пейзажей Бурятии. 

Максим Покровский: «Нашел в YouTube, посмотрел и послушал. Не уверен, что Сергей поет своим голосом, но какое это имеет значение? Все равно - номер один в моем плей-листе», - поделился лидер коллектива в интервью Радиоточке НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО:
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыРок-музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости