«Номер один!» Макс Покровский оценил новый клип Сергея Зверева
Лидер группы «Ногу свело!» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Власти ответили, была ли вспышка COVID после "Алых парусов" в Петербурге.
Проведение праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге не спровоцировало рост случаев заражения коронавирусом, количество выявленных заболевших среди выпускников и членов их семей за последние 14 дней снижалось, рассказала вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.
Максим Покровский: «Я видел это по телевизору. Видел и кадры с выступления Билана 1 июля. Это выглядело все похоже, при этом после выступления Билана на следующий день 2 июля концерт «Ногу Свело!» почему-то отменили. Двойные стандарты, граждане», - отметил артист.
В Южно-Сахалинске уронили танк.
Танк перевернулся на крышу на улице Фархутдинова. По предварительным данным, он мог упасть с трала из-за того, что был плохо закреплен. Танк перевозили седельным тягачом «КамАЗ».
Максим Покровский: «Гонщики говорят, когда машина переворачивается через крышу, что она сделала «уши». В нашем случае, танк сделал не «уши», а баклуши», - пошутил музыкант.
Мэтт Дэймон признался в отказе от крупнейшего гонорара в истории кино.
Американский актер Мэтт Деймон признался, что отверг предложение сыграть главную роль в фильме «Аватар», тем самым лишившись крупнейшего гонорара в истории кино.
Максим Покровский: «Круто пацаны жгут! Совсем недавно Роджер Уотерс послал, куда подальше Facebook, а теперь вот Мэтт Дэймон. Чувакам не нужны деньги, им важен принцип! Уважаю», - добавил он.
Стас Костюшкин потребовал с Монеточки миллион рублей за плагиат.
Костюшкин узнал в песне Монеточки «Мама, я не зигую» свою композицию «Женщина, я не танцую». Певец попытался решить вопрос в досудебном порядке, однако ему это не удалось.
Максим Покровский: «Я не поленился и послушал эти песни. Это даже не совсем плагиат, но вовсе не потому, что сходство не достаточное, а потому что оно стопроцентное. Это практически ноль в ноль», - прокомментировал артист.
Стилист Сергей Зверев записал клип на гимн Бурятии.
В ролике Зверев появляется в различных видах национального костюма на фоне природных пейзажей Бурятии.
Максим Покровский: «Нашел в YouTube, посмотрел и послушал. Не уверен, что Сергей поет своим голосом, но какое это имеет значение? Все равно - номер один в моем плей-листе», - поделился лидер коллектива в интервью Радиоточке НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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