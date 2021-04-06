Макаревич предложил привлечь Путина к проверке песни Манижи

Лидер группы «Машина времени» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

СК начал проверку песни «Russian woman»

Следственный комитет РФ начал проверку песни «Russian woman» исполнительницы Манижи, которая будет представлять Россию на «Евровидении» на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды.

Андрей Макаревич: «Что же, это очень своевременный и правильный ход. Я думаю, что надо все-таки еще и Госдуму привлечь к этому делу, а еще лучше написать письмо Владимиру Владимировичу Путину. Он как скажет, так и будет, правда?», – с иронией отметил в интервью НСН Андрей Макаревич.

2

Детям силовиков будет легче поступить в вуз

Государственная дума приняла закон о приоритете зачисления в вузы детей правоохранителей.

Андрей Макаревич: «На мой взгляд, закон неполный. Нужно все-таки зачислять еще детей охранников и работников наших исправительных учреждений, благо их все больше и больше», – сказал он НСН.

3

ВШЭ: российские законы читать сложнее, чем труды Канта

Российские законы становятся с каждым годом непонятнее, к такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики, проанализировав сложность документов. Ученые подчеркнули большое количество причастных оборотов, зависимых слов и грамматических основ в них. Сообщается, что 87 законов труднее для восприятия, чем «Критика чистого разума» философа Иммануила Канта.

Андрей Макаревич: «Господа, во-первых, это Иммануил Кант, а не депутаты Госдумы. Во-вторых, он все-таки «чистый разум» критикует, а у наших депутатов у кого как», – прокомментировал музыкант в эфире НСН.

4

Экс-губернатор Пензенской области признался в получении 20 млн рублей

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого ранее задержали по подозрению в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей, признался в получении 20 миллионов.

Андрей Макаревич: «Ай молодца! Больше ведь и сказать-то нечего», – поделился он с НСН.

5

Более 30% россиян хотят полететь в космос

Больше всех о полете в космос мечтают программисты, инженерно-технические работники и менеджеры по закупкам. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

Андрей Макаревич: «Странно, что не крестьяне, рабочие, а также ученики младших, средних и высших классов. Все в космос!», ­– сказал слушателям НСН.

6

Глава Гидрометцентра призвал не бояться изменения климата

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал не бояться изменения климата. Он подчеркнул, что это не моментальный процесс, и к новым погодным условиям можно адаптироваться.

Андрей Макаревич: «Конечно, если бы вчера было 20 градусов, а завтра, скажем, 50, это, пожалуй, тяжело. А если 50 через пару лет, это совсем другое дело, это нормально, мы готовы», – подытожил в интервью НСН Андрей Макаревич.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиМашина ВремениАндрей Макаревич
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