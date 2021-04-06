Макаревич предложил привлечь Путина к проверке песни Манижи
Лидер группы «Машина времени» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
СК начал проверку песни «Russian woman»
Следственный комитет РФ начал проверку песни «Russian woman» исполнительницы Манижи, которая будет представлять Россию на «Евровидении» на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды.
Андрей Макаревич: «Что же, это очень своевременный и правильный ход. Я думаю, что надо все-таки еще и Госдуму привлечь к этому делу, а еще лучше написать письмо Владимиру Владимировичу Путину. Он как скажет, так и будет, правда?», – с иронией отметил в интервью НСН Андрей Макаревич.
Детям силовиков будет легче поступить в вуз
Государственная дума приняла закон о приоритете зачисления в вузы детей правоохранителей.
Андрей Макаревич: «На мой взгляд, закон неполный. Нужно все-таки зачислять еще детей охранников и работников наших исправительных учреждений, благо их все больше и больше», – сказал он НСН.
ВШЭ: российские законы читать сложнее, чем труды Канта
Российские законы становятся с каждым годом непонятнее, к такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики, проанализировав сложность документов. Ученые подчеркнули большое количество причастных оборотов, зависимых слов и грамматических основ в них. Сообщается, что 87 законов труднее для восприятия, чем «Критика чистого разума» философа Иммануила Канта.
Андрей Макаревич: «Господа, во-первых, это Иммануил Кант, а не депутаты Госдумы. Во-вторых, он все-таки «чистый разум» критикует, а у наших депутатов у кого как», – прокомментировал музыкант в эфире НСН.
Экс-губернатор Пензенской области признался в получении 20 млн рублей
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого ранее задержали по подозрению в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей, признался в получении 20 миллионов.
Андрей Макаревич: «Ай молодца! Больше ведь и сказать-то нечего», – поделился он с НСН.
Более 30% россиян хотят полететь в космос
Больше всех о полете в космос мечтают программисты, инженерно-технические работники и менеджеры по закупкам. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.
Андрей Макаревич: «Странно, что не крестьяне, рабочие, а также ученики младших, средних и высших классов. Все в космос!», – сказал слушателям НСН.
Глава Гидрометцентра призвал не бояться изменения климата
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал не бояться изменения климата. Он подчеркнул, что это не моментальный процесс, и к новым погодным условиям можно адаптироваться.
Андрей Макаревич: «Конечно, если бы вчера было 20 градусов, а завтра, скажем, 50, это, пожалуй, тяжело. А если 50 через пару лет, это совсем другое дело, это нормально, мы готовы», – подытожил в интервью НСН Андрей Макаревич.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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