Андрей Макаревич: «Что же, это очень своевременный и правильный ход. Я думаю, что надо все-таки еще и Госдуму привлечь к этому делу, а еще лучше написать письмо Владимиру Владимировичу Путину. Он как скажет, так и будет, правда?», – с иронией отметил в интервью НСН Андрей Макаревич.

