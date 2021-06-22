Макаревич: «От излишней грамотности до иностранного агента – один шаг»
Лидер группы «Машина времени» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуме призвали значительно повысить налоги для богатых
В России нужно значительно увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых, повысив ставку до 35 процентов. К этому призвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Андрей Макаревич: «Древняя мудрость гласит: начни с себя. Я бы предложил принять такой закон, касающийся для начала депутатов Государственной Думы. Во-первых, от них наконец-то будет реальная польза, а во-вторых, они очень небедные ребята», - отметил артист.
В Кремле ответили на вопрос о дискриминации непривитых россиян
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил дискриминацию непривитых от коронавируса россиян.
Андрей Макаревич: «Я считаю, что эти ребята сами себя дискриминируют тем, что по непонятным мне причинам отказываются прививаться, подвергая, между прочим, нас большой опасности», - добавил музыкант.
«Тотальный диктант» лишился государственного финансирования.
Фонд президентских грантов отказал организаторам «Тотального диктанта» в финансовой помощи в 2022 году.
Андрей Макаревич: «Ну а что? Правильно! От излишней грамотности до иностранного агента – один шаг», - сыронизировал он.
В Германии в мусорном баке обнаружили шедевры XVII века
Немецкие полицейские обратились к общественности после того, как к ним поступила необычная заявка от 64-летнего местного жителя. Мужчина обнаружил в мусорном контейнере на остановке, расположенной недалеко от города Оренбах, две картины XVII века.
Андрей Макаревич: «Вы представляете себе, до чего докатилась Германия? Мусорные баки не опустошают по 300 лет. Ужас!» - пошутил музыкант.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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