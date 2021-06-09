Лысаков: Закон об усилении ответственности за пьяную езду – макулатура

Вячеслав Лысаков: «Это абсолютно малоэффективный закон. Он работать не будет. Закон предусматривает уголовную отвтетсвеность за повторное управление в состоянии опьянения. Но дело в том, что это преступление относиться к категории преступлений небольшой тяжести и как правило суды не лишают свободы за это преступление. До этого в законе был прописан срок 2 года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей, правительство предложило увеличить штраф до 500 тысяч рублей и срок лишения свободы до 3 лет. Поскольку суды не давали 2 года, они и 3 года давать не будут, как не платили водители штраф в 300 тысяч, так они и 500 тысяч платить не будут. Я честно говоря, назвал этот закон с трибуны Государственной Думы и сейчас повторяю, макулатурой»

