Лысаков: Закон об усилении ответственности за пьяную езду – макулатура
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названа самая востребованная новая профессия в России
Специальность врача телемедицины возглавила рейтинг самых востребованных новых профессий в 2021 году.
Вячеслав Лысаков: «Я бы не спешил определять эту новую профессию, как самую востребованную, потому что мы еще не знаем о зарплате этого врача», - отметил депутат.
Россиянам запретят выгуливать животных пьяными
Гражданам в состоянии алкогольного опьянения и детям до 14 лет запретят выгуливать домашних питомцев. Соответствующую инициативу Совета Федерации поддержал кабмин.
Вячеслав Лысаков: «В этом есть определенная логика. Понятно, что дети до 14 лет могут не справится с питомцем, если он имеет достаточно большую массу. Пьяным гражданам нельзя выгуливать животных, потому что по факту животные будут выгуливать своих пьяных хозяев. А это уже эксплуатация животных, поэтому все правильно», - добавил он.
Сбербанк рассказал, как мошенники получают данные пользователей
Мошенники покупают данные россиян через теневой рынок, при этом туда они попадают из сервисов по доставке товаров, госучреждений и интернет-магазинов.
Вячеслав Лысаков: «А Сбербанк получается здесь абсолютно не причем. Хорошее объяснение в кавычках, конечно. Про то, как сотрудники Сбербанка, торговали этими базами данных Сбербанк скромно умалчивает», - напомнил собеседник агентства.
Госдума приняла закон об усилении уголовной ответственности за пьяную езду
Теперь срок лишения свободы за рецидив увеличится с двух до трех лет, а штраф — с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей; или он составит размер заработка за два-три года вместо нынешних года-двух.
Вячеслав Лысаков: «Это абсолютно малоэффективный закон. Он работать не будет. Закон предусматривает уголовную отвтетсвеность за повторное управление в состоянии опьянения. Но дело в том, что это преступление относиться к категории преступлений небольшой тяжести и как правило суды не лишают свободы за это преступление. До этого в законе был прописан срок 2 года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей, правительство предложило увеличить штраф до 500 тысяч рублей и срок лишения свободы до 3 лет. Поскольку суды не давали 2 года, они и 3 года давать не будут, как не платили водители штраф в 300 тысяч, так они и 500 тысяч платить не будут. Я честно говоря, назвал этот закон с трибуны Государственной Думы и сейчас повторяю, макулатурой»
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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