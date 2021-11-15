Экс-депутат Лысаков призвал разобраться с господдержкой телеведущему Соловьеву

Вячеслав Лысаков: «Я живьем пока, честно говоря, ни одного предпринимателя не видел, который бы получил субсидии и гранты, хотя не могу утверждать, что их нет. В контексте этого, интересная информация об известном журналисте-пропагандисте Владимире Соловьеве. Он получил финансовую поддержку от государства, но заявил, что ничего об этом не знает. Он якобы ее не просил. И поручил своей бухгалтерии разобраться и вернуть эти деньги. Если эти деньги, и два миллиарда рублей в том числе, будут поступать тем людям, который помощь не просили, но которые якобы потерпели убыток в наше непростое время, то возникают определенные сомнения в адресности этой помощи», - отметил экс-депутат.

