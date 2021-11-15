Экс-депутат Лысаков призвал разобраться с господдержкой телеведущему Соловьеву
Экс-депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Предприниматели Москвы получат более 2 млрд рублей господдержки
С начала года было одобрено более двух тысяч заявок столичных предпринимателей на получение субсидий и грантов.
Вячеслав Лысаков: «Я живьем пока, честно говоря, ни одного предпринимателя не видел, который бы получил субсидии и гранты, хотя не могу утверждать, что их нет. В контексте этого, интересная информация об известном журналисте-пропагандисте Владимире Соловьеве. Он получил финансовую поддержку от государства, но заявил, что ничего об этом не знает. Он якобы ее не просил. И поручил своей бухгалтерии разобраться и вернуть эти деньги. Если эти деньги, и два миллиарда рублей в том числе, будут поступать тем людям, который помощь не просили, но которые якобы потерпели убыток в наше непростое время, то возникают определенные сомнения в адресности этой помощи», - отметил экс-депутат.
В КПРФ заявили, что будут голосовать против законопроекта о QR-кодах
Законопроекты, внесенные правительством в Госдуму, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
Вячеслав Лысаков: «Я считаю, что КПРФ и не только они, против этих законопроектов выступали и «Новые люди», потому что это самая настоящая узаконенная сегрегация, а сегрегация – первый шаг к фашизму. Но толку от этого неголосования не будет никакого, если бы КПРФ во время голосования вышла бы из зала, если бы Зюганов потребовал немедленной встречи с президентом. И пригласил бы на эту встречу независимых медицинских и научных экспертов, тогда, возможно, только от этого неголосования был бы, а так всего лишь будет определенный политический самопиар, не более того», - отметил собеседник НСН.
Миллионы корпоративных номеров россиян могут отключиться с 1 декабря
Отключения могут произойти из-за нарушения закона «О связи», который регулирует оборот серых SIM. Согласно внесенным в декабре 2020 года поправкам в закон, корпоративные абоненты сотовой связи должны внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в единую систему идентификации и аутентификации портала «Госуслуги».
Вячеслав Лысаков: «Насколько я знаю, как законодатель, закон не имеет обратной силы, если он ухудшает положение граждан. В данном случае мы имеем именно этот факт, поэтому у меня вызывают сомнения такие последствия от внесения поправок в федеральное законодательство», - добавил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- На Ставрополье четыре пешехода погибли, пытаясь помочь пострадавшему в ДТП
- Россия не считает нужным обсуждать тему миграционного кризиса в ООН
- Bloomberg: США готовит новые санкции против России
- Польские пограничники ожидают штурм границ со стороны мигрантов
- Путин и Макрон обсудили миграционный кризис
- В Верховной Раде не будет должности директора по TikTok
- В Белоруссии заявили о жёсткой реакции на новые санкции ЕС
- Валерий Карпин заявил о возможном уходе с поста тренера
- «Нафтогазу» позволили участвовать в сертификации «Северного потока-2»
- НАСА отложило высадку космонавтов на Луну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru