Лысаков рассказал о недоверии к прогнозам Центра Гамалеи
Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Президент Казахстана Токаев объявил мораторий на увеличение зарплат госслужащих
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства, депутатов. "Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов... Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов", - отметил Токаев, выступая перед парламентом.
Вячеслав Лысаков: «Это прекрасная новость, я думаю, она обрадует не только наших соседей-казахов, но и россиян. Порадовать может не только это, но и многое другое из социальной программы, которую сегодня в своем выступлении в нижней палате парламента озвучил президент Казахстана. В том числе он отметил, что благодаря господину Назарбаеву в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Я думаю, параллель тут провести достаточно легко - у нас такая группа неприлично богатых людей тоже есть, но казахские наши коллеги предлагают эти богатства вернуть казахскому народу», - рассказал собеседник НСН.
В центре образования на Чукотке запеканку для детей взбивали дрелью
Директор Центра образования села Лаврентия на Чукотке оштрафован за то, что твороженную запеканку для детей там готовили с помощью дрели с насадкой для строительного миксера, сообщает региональная прокуратура.
Вячеслав Лысаков: «Это говорит, во-первых, о том, что региональная прокуратура работает. Во-вторых, что голь на выдумки хитра. Остается надеется хотя бы на то, что творог был свежий», - отметил он.
В центре Гамалеи предупредили о наступлении омикрон-штамма
Россию накроет "омикрон", уровень заболеваемости COVID-19 будет очень высоким - замглавы центра Гамалеи
Вячеслав Лысаков: «Мне кажется, центр Гамалеи опростоволосился в своих прогнозах, рекомендациях и гарантиях. Вспомним, что обещал глава центра Гамалеи господин Гинцбург: «достаточно один раз привиться «Спутником V» и вы будете на всю жизнь защищены от коронавируса», потом оказалось, что достаточно будет привиться раз в два года, потом каждый год, потом раз в полгода и скоро мы, наверное, дойдем до ежемесячной прививки. Поэтому эти прогнозы люди воспринимают откровенно со смехом», - добавил экс-депутат.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- Посол США в России назвал переговоры США и России «продуктивными»
- ВОЗ призвала обновить состав существующих вакцин против COVID-19
- Психолог рассказала, как бороться с выгоранием
- Москву ожидают резкие перепады температур
- «Динамо» анонсировало трансфер Смолова
- В Госдуме предложили снизить заработную плату депутатов до средней по стране
- Марину Хлебникову выписали из больницы
- NYT: переговоры России и США закончились «победой Кремля»
- В Пушкино загорелся дом престарелых
- Блогершу Полину Фейс будут судить за обнаженное фото у храма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru