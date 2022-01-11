Лысаков рассказал о недоверии к прогнозам Центра Гамалеи

Вячеслав Лысаков: «Это прекрасная новость, я думаю, она обрадует не только наших соседей-казахов, но и россиян. Порадовать может не только это, но и многое другое из социальной программы, которую сегодня в своем выступлении в нижней палате парламента озвучил президент Казахстана. В том числе он отметил, что благодаря господину Назарбаеву в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Я думаю, параллель тут провести достаточно легко - у нас такая группа неприлично богатых людей тоже есть, но казахские наши коллеги предлагают эти богатства вернуть казахскому народу», - рассказал собеседник НСН.

